春日暖兰坪 阳光保险爱心助复学

近日，为保障云南怒江兰坪一中及时、安全复学，阳光保险紧急援助爱心款，用于学校购买口罩、消毒液、防护服等防疫防护物资。为帮助学校解决无接触、快速检测体温的问题，阳光保险还为学校配备了立柱式人体红外测温仪。目前，物资已到位，并开始应用到学生日常学习、生活的各个环节中。
兰坪一中校领导表示，开学在即，学校防疫物资紧缺，贫困学生个人防护用品缺口较大，阳光保险及时的援助，为学校解决了燃眉之急，彰显了阳光保险的责任和担当。学校将加强防疫物资管理使用，保障学生健康安全。
据了解，云南兰坪一中是阳光保险实施“双生计划”以来的落地支持学校之一。为积极响应国家扶贫战略，2018年开始，阳光保险启动了双生计划，面向“三区三州”国家级深度贫困地区，定向帮扶万名贫困地区乡村学生、培养万名贫困地区乡村医生，助力教育扶贫和健康扶贫。截至目前，“‘双生计划’——万名贫困学生帮扶计划”累计捐赠资金超过2200万元，资助学生超过10200名。
此次疫情中，除了对贫困学生的积极援助，阳光保险还在疫情之初就明确了“全力支持国家抗疫行动、千方百计保证客户服务、不惜代价保护员工安全”三大任务。先后为武汉、北京、深圳、海南等地的战疫一线医护人员提供保险保障；旗下阳光融和医院作为山东潍坊市唯一的定点医院，承担全市新冠肺炎患者集中救治工作任务；为客户免费扩展新冠保险责任，为客户新增保险保障额度近300亿元；为88万员工及直系家属提供新冠爱心保障……
未来，阳光保险还将继续关注疫情防控相关工作，践行企业社会责任，为国家尽早完成战疫任务，决胜2020年脱贫攻坚战做出应有的贡献。
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