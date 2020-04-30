“中国文学艺术基金会冰雪文化专项基金”正式启动

“中国文学艺术基金会冰雪文化专项基金”(简称“冰雪文化专项基金”)30日正式设立，该专项基金由中国文学艺术基金会、文投控股股份有限公司联合发起。文投控股是北京2022年冬奥会和冬残奥会官方文化活动服务赞助商。

北京冬奥组委文化活动部部长赵卫表示，“冰雪文化专项基金”为资助冰雪文化艺术创作开辟了新路径，为社会力量支持北京冬奥会文化工作开创了新模式。

据了解，冰雪文化专项基金旨在为社会力量参与和共享冬奥和冰雪文化活动提供解决方案和服务平台，通过广泛募集社会资金，持续、深入、生动地开展各项文化艺术活动，讲好中国故事，传播冬奥文化，为世界留下丰厚的冬奥文化遗产。

“设立专项基金就是为了广泛争取国内外支持北京2022年冬奥会和冬残奥会团体和个人的赞助与捐赠，拓宽北京冬奥会文化活动的资金渠道。”北京市文化投资发展集团党委书记、董事长周茂非表示，所有捐赠资金将全部资助北京冬奥组委文化活动部批准的文化艺术项目和文艺公益活动。

文投控股此前已经全面启动了“百城冬奥文化推广计划”，围绕冬奥题材在全国范围内开展公益、艺术、电影、音乐、动漫、科技、教育、旅游等全方位的冬奥系列文化体验活动。目前冬奥题材纪录片《2022再出发》、音乐剧《冰雪精英》、电影、电视剧《光荣之路》、《精彩非凡全国美术作品名家邀请展》等多个项目都在推进之中。

中国文学艺术基金会是中国文联直属单位和国家5A级公益组织，政治素质、业务资质、管理模式、特色优势、行业声誉等方面具有核心优势，基金会将作为骨干力量参与到北京冬奥会文化活动之中，充分吸纳社会资源和资金。

中国文艺评论家协会副主席、中国文学艺术基金会副理事长、秘书长向云驹表示，冰雪文化专项基金将为北京冬奥组委文化活动汇聚文艺力量，搭建起冬奥会与社会资源、艺术家、百姓关联的公益平台。

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