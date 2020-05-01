今年“五一”起，农民工工资有专门法规保障了

人民网北京5月1日电（薄晨棣）农民工辛辛苦苦干了一年，工资却被拖欠，讨薪不得，谁来管？国务院2019年12月30日颁布的《保障农民工工资支付条例》，于今年5月1日起正式施行。据悉，这是我国第一部保障农民工工资权益的专门性法规。

打通工程建设领域“梗阻”

农民工是推动国家现代化建设的重要力量，为促进经济社会发展做出了巨大贡献。国家统计局4月30日发布的《2019年农民工监测调查报告》显示，2019年农民工总量达到29077万人，比上年增加241万人，增长0.8%。

农民工人数不断增加，“欠薪”事件却屡禁不止。据统计，2018年，全国各级法律援助机构共办理农民工法律援助案件48.1万余件，同比增长7.6%。其中，农民工请求支付劳动报酬案件29.3万件，同比增长2.4%。2019年上半年，农民工受援人次达28.6万人次。

究竟是谁在拖欠农民工工资？国家统计局数字显示，2019年，从事制造业的农民工比重为27.4%，从事建筑业的农民工比重为18.7%，分别位列从业行业分布第一、二位。工程建设领域拖欠农民工工资问题比较突出。

针对工程建设领域欠薪问题，此次《条例》第四章“工程建设领域特别规定”制定相关措施，打通工程建设领域发薪“梗阻”。例如，《条例》规定，施工总承包单位对分包单位劳动用工和工资发放等情况进行监督。分包单位拖欠农民工工资的，由施工总承包单位先行清偿，再依法进行追偿。工程建设项目转包，拖欠农民工工资的，由施工总承包单位先行清偿，再依法进行追偿。

整治欠薪各部门在行动

为维护农民工工资权益，让农民工不再为领工资发愁，人社部、司法部等近年来采取了一系列措施。

2011年，《刑法修正案》将恶意欠薪行为正式入罪。

2017年，人社部印发《拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法》，将拖欠工资的用人单位及其法定代表人、其他责任人列入黑名单。

2019年5月20日，司法部在中国法律服务网开通“农民工欠薪求助绿色通道”。截至2019年底，中国法律服务网“绿色通道”共解答“讨薪咨询”4560人次，向人社部及地方法律援助机构转办欠薪案件1600余件，为17500余名农民工追回欠薪2700余万元。

此外，司法部还指导地方联合人社部门在施工现场醒目位置设立维权信息告示牌，明示法律援助申请渠道、“12348”公共法律服务热线等。

作为我国第一部保障农民工工资权益的专门性法规，自5月1日起施行的《保障农民工工资支付条例》，围绕根治拖欠农民工工资目标，坚持源头治理、全程监管、防治结合、标本兼治，进一步规范工资支付行为，明确工资清偿主体。专门针对工程建设领域欠薪问题作出特别规定，通过实行农民工工资专用账户管理、实名制管理、施工总承包企业代发工资、工资保证金等制度，全链条治理欠薪问题。明确用人单位主体责任和法律责任，对违法行为加大联合惩处力度。细化政府属地责任和部门监管责任，打造监管闭环，加强监督监察，形成治欠合力。

《条例》的实施，将进一步推动建立健全欠薪零容忍的制度体系、监管有效的工作格局、惩处有力的执法机制，推动有效解决拖欠农民工工资问题，切实维护农民工工资报酬权益。

(责编：夏晓伦、乔雪峰)