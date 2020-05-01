原标题：交通部：交通运输加快恢复 3月货运已恢复九成左右

30日上午，交通运输部通过网络在线举行2020年4月份例行新闻发布会。部新闻发言人、政策研究室主任吴春耕，部公路局局长吴德金和部路网运行与监测中心主任孙永红出席发布会，发布了交通运输一季度经济运行情况和取消高速公路省界收费站转换磨合期开展的相关工作等有关内容，并答记者问。

交通运输部新闻发言人、政策研究室主任吴春耕用三个关键词介绍了疫情对交通运输带来的巨大冲击。

吴春耕介绍道，第一个关键词是“下降”。交通运输主要指标均大幅下降，客运量断崖式下跌，降幅超过五成。第一季度，完成营业性客运量18.5亿人，同比下降58.4%。全国36个中心城市公共交通客运量完成67.4亿人，同比下降56.7%。货运量明显下降。第一季度，完成营业性货运量78.2亿吨，同比下降18.4%，港口货物吞吐量、集装箱吞吐量也都同比下降。不过，铁路货运量、快递业业务量逆势增长，增速分别为1.8%和3.2%。交通投资规模大幅下降。第一季度，交通固定资产投资完成了3792亿元，同比下降到22.5%，其中2月份降幅达58%。

第二个关键词是“亏损”。主要是交通企业经营今年普遍面临亏损，铁路客运业务受到严重冲击，约90%以上的道路运输企业处于亏损状态，大多数水路运输经营者存在船舶停航情况，客运企业、中小航运企业等经营也面临着多重困难。民航企业2月累计亏损245.9亿元、创造月度亏损新的纪录。司机等重点群体就业、生活压力明显加大。

第三个关键词是“严峻”。主要是国际运输环境趋于严峻。随着全球疫情扩散蔓延，“防输入”越来越成为各国共同政策取向，运输管控措施持续加码。国际海运需求下降，航空货运运力趋于紧张，国际邮件快件运力不足，因此维持国际物流供应链正常运转难度明显加大。

对于多项政策措施的效果，吴春耕表示效果在持续释放，交通运输经济加快恢复。

一是分区分级精准防控疫情。全力以赴做好疫情防控和应急物资、重点生产生活物资运输保障，支撑重点地区做好疫情防控，严密防范境外疫情输入，坚决阻断疫情通过客运场站和交通运输工具进行传播交叉感染。

二是加快推动交通运输复工复产达产。全力以赴保通保畅，积极服务上下游协同复工。据有关统计，3月份全国高速公路日均车流量、船舶日均进港量环比2月分别增长164.1%和116.6%。“点对点、一站式”做好农民工的返岗运输组织。采取简化货运航线航班审批、“点对点”货运包机等一些措施，来努力提升国际航空货运能力，3月最后一周国际货运航班量比疫情之前增长17.9%。

三是努力扩大交通有效投资。我们分类有序推进在建项目尽快复工，625个交通建设重点项目复工率超过97%。会同有关部门提前下达车购税，预算资金超过2500亿元，新开工公路水路项目165个、总投资2649亿元。同时组织地方提前启动符合国家战略、符合“十四五”规划方向的一些建设项目。

四是全力推进三大攻坚战。在脱贫攻坚方面，一季度贫困地区完成公路水路固定资产投资1112亿元，占到全国总量的38.7%;具备条件的乡镇、建制村通客车率也都均达到99.9%。运输结构调整方面，一季度铁路、水路货运量占营业性货运量比重分别为13.2%和19.1%，同比分别提高2.6个百分点和0.7个百分点。防范化解债务风险方面，落实收费公路免通政策，通过延长收费期限、调整还款付息安排等举措，缓解公路交通债务等困难。

五是切实减轻市场主体经营负担。公路方面，免收收费公路车辆通行费。水路方面，努力减轻货主企业负担。引导大型港航企业减免自主定价的库场使用费、滞箱费等。落实国家出台一系列的政策，努力帮扶交通运输企业，保障货车司机、出租汽车司机等重点群体渡过难关。

吴春耕介绍到，进入到3月份以来，交通运输主要指标不断回升，支持政策措施效果逐步显现，行业经济运行积极因素持续增多。主要指标中，货运、投资恢复速度明显快于客运，铁路表现尤为突出，疫情带来的影响逐步降低，交通运输经济加快恢复，按下“快进键”、当好“先行官”。

一是3月货运、投资领域已恢复九成左右。交通固定资产投资完成2026亿元，恢复到去年同期的93.3%，较2月份提高了53.3个百分点。营业性的货运量完成32.6亿吨，恢复到去年同期的87.0%、提高了16.9个百分点。港口货物吞吐量完成10.8亿吨，恢复到去年同期的97.8%、提高了6.6个百分点。集装箱吞吐量完成2040万标箱，恢复到去年同期的95.2%、提高了12.6个百分点。

二是3月部分交通运输指标较去年同比出现增长。3月份中欧班列共开行809列，创单月开行列数纪录，同比增长30%。高速公路网车流量9.2亿辆，增长10.1%。民航全货机完成运量25.3万吨，增长28.4%。快递业务量完成59.8亿件，增长23.0%。

三是3月营业性客运逐步走出低谷。营业性客运量完成3.9亿人，环比2月增长106.9%。普通国省道小客车日均流量环比2月增长78.4%。中心城市公共交通客运量完成18.1亿人，环比2月增长2倍，恢复到去年同期的32.9%。自驾出行有所增加，普通国省道小客车日均流量环比2月增长78.4%。

进入4月以来，随着复工复产进一步加快，交通运输经济运行主要指标恢复程度持续提高，疫情带来的不利影响正在逐步化解，行业正在加快步入正常运行轨道。

(责编：夏晓伦、乔雪峰)