一份特殊的劳动节礼物：免费到项目为农民工办理工资卡

人民网北京5月1日电 （记者乔雪峰） “这下好了，进出账记录一登手机就知道，再也不用跑远了。”拿着刚办好的专属工资卡，农民工范立红心里的石头落了地。
为了解决农民工疫情期间办卡难、出行难的现实问题，在“五一”劳动节当天，中建三局北京公司大兴西红门项目联合中国农业银行北京新外支行免费到项目为农民工提供工资卡办理服务。
为了确保每位工友的权益，项目农民工工资专管员及银行工作人员现场验证身份信息，比对劳务人员台账，确保人证合一，本人办理，本人领取，有效规避他人代办冒领等现象。现场工作人员还为每位工友开通手机银行，方便他们第一时间知晓收入与支出。
项目经理刘一德告诉记者，作为北京大兴区第一个复工工程，项目劳务工人分别来自四川、重庆、安徽等5省市1100余人，如何能凝聚工友力量，打赢防疫复工狙击战，是摆放在项目面前的“必答题”。
经过多方征集意见及查看国家相关文件，项目注意到国务院出台的《保障农民工工资支付条例》，正好于2020年5月1日起施行。“我们立刻想到为工友办卡，通过前期建立的农民工工资专用账户向工友直接发放工资，减少中间发放环节。”
刚领到工资卡的湖北籍农民工邵晨旺很高兴，他直言，这是最好的劳动节礼物。“我们出来干活，不怕脏不怕累，最怕的就是拖欠工资，项目想的很周到，办卡一站式到家服务，工资发放及时到账，收到工资转账很方便，我儿子的补课费有着落了。”
看着工友们喜笑颜开，刘一德心里也有了底，“工友的烦心事解决了，他们安心干活，我们的工程安全和质量进度也自然有保障。”
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