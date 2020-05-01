严抓防疫、全面复产 安全高效完成施工生产任务

4月30日,在五四青年节即将来临之际,中建一局三公司组织各项目青年员工,项目区域涵盖3大洲、7个国别,通过“线上+线下”的形式开展“五四精神、传承有我”主题青年节活动,旨在提高青年员工拼搏精神,发扬青年突击队特别能吃苦、能战斗的精神,号召大家严密组织、精心管理,安全高效地完成施工生产任务,坚决完成企业全年施工生产目标。
目前,中建一局三公司严抓防疫工作,全面复工满产, 3000余名管理人员、34000余名劳务人员奋战在施工一线。本次活动聚焦青年突击队在疫情防控、复工复产、脱贫攻坚战中发挥先锋作用,鼓舞广大团员青年甘于奉献、爱岗敬业,以更加饱满的热情、更加主动的态度投身施工生产中。活动以“五个一”形式开展,包含重温一次入团誓词、召开一次团课、在青年突击队旗前进行一次宣誓、开展一次主题故事演讲、唱一次红歌等。
其中,公司为青年员工搭建了交流的“云平台”,通过线上的方式,项目团支部书记向青年员工进行演讲,分享青年突击队的战“疫”故事。公司还打通防疫期间沟通壁垒,开展在线座谈会,邀请参与武汉火神山和雷神山医院建设的 “战疫勇士”、海外项目 “防疫战士”分别讲述工作经历和成长收获,向青年员工们传递青春正能量。（宋晓宇）
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