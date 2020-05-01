中国·南湖“新耕云 心农馌”系列活动在浙江南湖启动

人民网北京5月1日电 4月30日，浙江省嘉兴市南湖区举办了中国·南湖“新耕云 心农馌”系列活动启动仪式，全力推动嘉兴南湖乡村振兴“六个一”的发展。同时，在会上举行了“南湖优品”特色农产品推广公众号首发推广，为首批入驻南湖优品的南湖区特色农产品基地、农家乐、乡村酒店（民宿）、乡村旅游平台授牌。

系列活动启动仪式现场

据悉，嘉兴市南湖区乡村振兴“六个一”的发展分别是为：一是销售一批农产品，通过5场央媒合作+网红电商直播带货助农活动，帮助农业主体打开互联网等新型销售渠道，提升南湖区特色农产品品牌知名度，实现线上线下相互融合、相互促进，力争带动线上线下农产品销售不少于5000万；二是打造一批新品牌，首发“南湖优品”特色农产品微信公众号，邀请精选农业主体入驻，推进农业企业产品集成化、互补化，发挥集成效应，力争新打造提升15个农业品牌、10家特色农家乐、10家特色民宿；三是制定一批新标准，围绕南湖稻米、水蜜桃、葡萄等特色农产品的生产、加工环节，进行统一包装、统一标识、统一监管，形成产品标准化生产可追溯体系，以制度化、规范化管理提高农产品品质，增强产品竞争优势；四是培训一批代言人，成立“南湖美主播联盟”，通过组织线上+线下培训等方式，培养本地区网红主播，发展直播经济，深入挖掘区域网红资源，为南湖特色农产品和乡村旅游代言，培养12位南湖助农主播；五是打造一批精品线，依托梅花洲景区、联丰村等3A级景区村庄以及“红色精品线”、“十里桃花乐享田园精品线”、“产业兴农乡野寻踪精品线”等资源，推进产业融合、农文旅融合，充分挖掘精品旅游资源，把美丽乡村转换成美丽经济，力争打造15个特色乡村旅游样本点；六是培养一批新农人，与上海交通大学开展战略合作，落地上海交通大学现代都市农业南湖创新中心，吸引一批高端农业人才来南湖创业。

同时，为对冲新冠肺炎疫情对消费造成的冲击，提振居民的消费信心，活动期间将发放休闲农业电子消费券80万元，消费券可用于乡村旅游、农家乐、民宿消费。

(责编：栗翘楚、孙阳)