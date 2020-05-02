生活服务企业复工率超80% 缓解租金压力举措将尽快出台

本报北京5月1日电 （记者王珂）商务部4月30日举行的网上例行新闻发布会上，商务部新闻发言人高峰介绍，随着国内疫情防控向好态势进一步巩固，生活服务企业复工率已经达到80%以上，继续呈现出稳步向好的发展态势。
国务院常务会议已经明确帮助服务业小微企业和个体工商户缓解租金压力的措施。商务部将会同相关部门尽快出台具体举措。
另外，将促进服务消费回补。开展社区生活服务业发展试点，提升社区生活服务品质，激发社区消费潜力；适时实施餐饮业振兴行动，引导餐饮业连锁化、品牌化、数字化和生态化发展；推进家政服务提质扩容，帮助家政服务员安全有序复工。
《 人民日报 》（ 2020年05月02日 02 版）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】