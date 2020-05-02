生活服务企业复工率超80% 缓解租金压力举措将尽快出台

本报北京5月1日电 （记者王珂）商务部4月30日举行的网上例行新闻发布会上，商务部新闻发言人高峰介绍，随着国内疫情防控向好态势进一步巩固，生活服务企业复工率已经达到80%以上，继续呈现出稳步向好的发展态势。

国务院常务会议已经明确帮助服务业小微企业和个体工商户缓解租金压力的措施。商务部将会同相关部门尽快出台具体举措。

另外，将促进服务消费回补。开展社区生活服务业发展试点，提升社区生活服务品质，激发社区消费潜力；适时实施餐饮业振兴行动，引导餐饮业连锁化、品牌化、数字化和生态化发展；推进家政服务提质扩容，帮助家政服务员安全有序复工。

《 人民日报 》（ 2020年05月02日 02 版）

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