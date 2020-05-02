人民日报新媒体“为鄂下单” 带货直播单场销售额超2亿元

本报北京5月1日电 （记者李建广）4月30日晚，人民日报新媒体推出“为鄂下单”系列公益直播湖北团圆专场活动。在4个小时的直播带货中，包括卤鸭脖、小龙虾、品牌汽车等在内的46款单品全部秒光，单场引导成交金额超过2亿元。

为助力湖北复工复产，人民日报新媒体自4月13日起，联合知名主播薇娅团队、淘宝电商平台等共同发起“为鄂下单”系列公益带货直播，通过电商平台、网络直播等方式扩大湖北产品的销售渠道。潜江小龙虾、汉口热干面、随州香菇、恩施春茶……各色湖北产品在直播间上线，几秒钟之内能销出数十万单。

同时，人民日报新媒体同步上线“湖北好货征集平台”。截至目前，累计已收到近千条商品推荐信息，有效缓解了部分湖北商家的滞销问题。接下来，人民日报新媒体将以助力脱贫攻坚和全面复工复产为目标，聚合各方力量继续开展直播带货活动。

《 人民日报 》（ 2020年05月02日 02 版）

(责编：毕磊、乔雪峰)