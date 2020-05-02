“五一”假期首日全国道路交通总体平稳有序

本报北京5月1日电 （记者张璁）记者从公安部交管局获悉：“五一”假期首日，全国迎来出行高峰，群众近郊出行、中短途旅游集中，高速公路出城方向、城郊农村地区及旅游景区周边道路交通流量明显增加。加上高速公路对所有车辆免收通行费，货车流量明显高于去年同期，与节日出游交通流叠加，主干公路流量高位运行。江苏苏南地区、广东珠三角地区全天交通压力较大，北京、上海、杭州、重庆、成都、西安等大城市出城方向车流上升明显，午后流量逐步回落。截至1日20时，全国高速公路、国省道干线通行基本正常，未发生长时间、大范围严重交通拥堵。

据介绍，预计2日部分城市出城道路和通往景区道路仍会持续高位运行。公安部交管局提醒，驾车出行要提前了解沿途天气和道路情况，雨天行车特别是在高速公路驾车要做到“降速、控距、亮尾”，遇道路拥堵依次排队通行，严禁争道抢行或占用应急车道。

《 人民日报 》（ 2020年05月02日 04 版）

(责编：毕磊、乔雪峰)