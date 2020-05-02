全球最大集装箱船靠泊宁波舟山港梅山港区 

新华社杭州5月1日电(记者魏一骏)5月1日16时许，在引航员的引领下，载箱量达23964标准箱的“现代阿尔赫西拉斯”轮稳稳靠上宁波舟山港梅山港区7号泊位，这是全国新建最高等级集装箱泊位与全球最大集装箱船的首次“牵手”。

“现代阿尔赫西拉斯”轮是韩国现代商船公司今年计划下水的12艘同级别巨轮中的首艘船舶，设计载箱量为23964标准箱，打破了此前全球最大集装箱船23756标准箱的纪录。该轮在宁波舟山港装卸超5800标准箱后，将沿着“21世纪海上丝绸之路”驶往欧洲港口。

梅山港区是宁波舟山港打造世界一流强港的重要组成部分，该港区已获批建设10个集装箱泊位和1个汽车滚装泊位，其中6号、7号两个20万吨级泊位是国内获批新建成的最高等级集装箱泊位。

近年来，宁波舟山港积极应对船舶大型化趋势，充分发挥深水、区位等优势。此次“现代阿尔赫西拉斯”轮的挂靠，使梅山港区成为继穿山港区、大榭港区之后，宁波舟山港第三个可挂靠超2万标准箱集装箱船的港区。

在此次对“现代阿尔赫西拉斯”轮的装卸作业中，梅山港区初具规模的智慧码头系统首次投入使用。在7号泊位上，工作人员远程控制着8台远控桥吊，将船上的集装箱卸载到集卡上。随后，这些集装箱被集卡运送至远控龙门吊堆场，12台龙门吊在操作系统的指令调配下，自动完成集装箱吊装，整个作业过程紧密衔接、高效运转。

宁波舟山港是全球唯一年货物吞吐量超11亿吨的第一大港，年集装箱吞吐量位居世界第三。截至目前，宁波舟山港今年已累计接卸超2万标准箱集装箱船69艘次，同比增长26.1%，凸显了宁波舟山港全球集装箱重要枢纽港的地位。

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