5月1日铁路客流创春节后新高 2日客流回落

人民网北京5月2日电 （记者乔雪峰） 记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，5月1日全国铁路迎来出行高峰，共开行旅客列车7394列，发送旅客737万人次，再创春节后单日旅客发送量新高，铁路运输安全平稳有序。5月2日，全国铁路预计发送旅客470万人次，加开旅客列车157列。铁路部门加强运力投放，做好疫情防控，服务旅客安全健康顺利出行。
各地铁路部门根据管内客流特点加强运力投放，推出多种特色运输产品，不断改善服务品质，努力提升旅客假日出行体验。北京局集团公司推出S5+云蒙山、S2+世博园、S1+通州运河森林公园等多条京郊游产品。沈阳局集团公司在京哈高铁承沈段、哈大高铁、吉图珲高铁等热门旅游线路增开列车。郑州局集团公司郑焦、郑开、郑机城际铁路列车全部恢复公交化运行。西安局集团公司开行西安至汉中高铁旅游专列。济南局集团公司恢复开行青荣城际20趟城际高铁和普速列车。上海局集团公司杭州东、黄山北等车站协调市政部门在出发和到达高峰日延长地铁、公交运营时间。南昌局集团公司南昌西站将公交快线引入车站高架，实现公交和高铁门对门接驳。广州局集团公司广州南站增设20个售票、改签、退票多功能一体窗。南宁局集团公司对南宁开往凭祥的5511次列车加挂5节“复学车厢”，服务800余名学生返校复课。成都局集团公司加开成都至青城山、峨眉山、乐山，重庆、贵阳至遵义动车组11列。昆明局集团公司开行昆明至蒙自4趟“品梅旅游列车”，方便游客前往“中国杨梅之乡”石屏。兰州局集团公司开行银川至汝箕沟7524/3“石炭井号”旅游列车，全程票价仅9.5元。乌鲁木齐局集团公司开行今年首趟“坐着火车游新疆”专列，带游客到塔城参加裕民“山花节”。青藏铁路集团公司将于5月4日增开西宁至茶卡间K6961/2次临时旅客列车，旅客持车票可免费进入茶卡盐湖景区。
假日期间，全国铁路干部职工坚守岗位，坚持常态化疫情防控不放松。哈尔滨局集团公司积极配合防疫部门每日消毒车站。北京局集团公司管内重点车站成立突击队，在进出站口、候车室、站台等重要岗点协助开展旅客进站测温等工作。太原局集团公司管内列车根据旅客不同就餐需求，“分时送餐”、“送餐到座”，让旅客在车上放心就餐。位于中越口岸的昆明局集团公司河口北站筑牢“外防输入”防线，对进出站旅客实行100%体温检测及扫码登记。
铁路部门提示广大旅客朋友，假日期间具体列车服务资讯，可在铁路12306网站查询；旅途中请做好个人卫生防护，配合铁路部门落实站车防疫措施，共同维护安全健康旅行环境。
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