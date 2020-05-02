五一假期抢好货 环球邀你共助湖北

久旱逢甘雨，经历了严峻的疫情考验，盼望已久的五一小长假终于到来。但面对这个因为疫情而变得有些“特别”的假期，你是否还在因不能“任性”出门享受美食而烦恼呢？
别着急，环环让你足不出户“尝”遍湖北美食！
麻辣微甜的周黑鸭、水润清甜的伦晚脐橙、鲜嫩多汁的洪湖小龙虾以及湖北传统味道的“糕点组合”等等系列精选湖北好货，是环环为舌尖被“束缚”的你量身定制的湖北美食直播盛宴！
就在今晚19：00，“环球共楚声”湖北公益直播活动诚邀你来关注！直播预计持续4小时，可通过“环球网”抖音号实时在线观看，即刻下单购买！
本次直播作为环球网与北京电视台文艺频道的“联合首秀”，北京电视台知名主持人春妮将参与直播，为湖北献上“直播首秀”。同时，特邀主持人杨子祯将携手恩施市副市长徐贵尧、当红艺人李一桐、知名演员王耀庆、知名演员贾冰、知名演员牛萌萌，以及多位抖音达人进行连麦互动，亲自为观众介绍湖北助农产品，为湖北众多美食直播带货，共同为湖北发声。
此外，专业直播间场景灯光的搭建，直播与产品视频介绍的无缝切换，更能够立体化、多角度展现湖北美食的独特魅力……
扶贫助农，共谋发展。此次环球网与抖音平台双方携手共助受疫情影响、面临滞销困境的各类湖北农产品，缔造一场大咖联动引爆卖点、明星带货力量爆发的大型公益直播活动，加快推动湖北农副产品销售和复工复产，为湖北经济发展赋能。
聚焦环球，共助湖北！
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