人民网>>财经

五一假期抢好货 环球邀你共助湖北

2020年05月02日22:39  来源：环球网
 

　　久旱逢甘雨，经历了严峻的疫情考验，盼望已久的五一小长假终于到来。但面对这个因为疫情而变得有些“特别”的假期，你是否还在因不能“任性”出门享受美食而烦恼呢？

　　别着急，环环让你足不出户“尝”遍湖北美食！

　　麻辣微甜的周黑鸭、水润清甜的伦晚脐橙、鲜嫩多汁的洪湖小龙虾以及湖北传统味道的“糕点组合”等等系列精选湖北好货，是环环为舌尖被“束缚”的你量身定制的湖北美食直播盛宴！

　　就在今晚19：00，“环球共楚声”湖北公益直播活动诚邀你来关注！直播预计持续4小时，可通过“环球网”抖音号实时在线观看，即刻下单购买！

　　本次直播作为环球网与北京电视台文艺频道的“联合首秀”，北京电视台知名主持人春妮将参与直播，为湖北献上“直播首秀”。同时，特邀主持人杨子祯将携手恩施市副市长徐贵尧、当红艺人李一桐、知名演员王耀庆、知名演员贾冰、知名演员牛萌萌，以及多位抖音达人进行连麦互动，亲自为观众介绍湖北助农产品，为湖北众多美食直播带货，共同为湖北发声。

　　此外，专业直播间场景灯光的搭建，直播与产品视频介绍的无缝切换，更能够立体化、多角度展现湖北美食的独特魅力……

　　扶贫助农，共谋发展。此次环球网与抖音平台双方携手共助受疫情影响、面临滞销困境的各类湖北农产品，缔造一场大咖联动引爆卖点、明星带货力量爆发的大型公益直播活动，加快推动湖北农副产品销售和复工复产，为湖北经济发展赋能。

　　聚焦环球，共助湖北！

　　今晚19：00，请你锁定“环球网”抖音直播间，我们不见不散！

(责编：许维娜、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved