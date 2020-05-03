人民网>>财经

“互联网+文化”逆势上行

文娱消费 云端真精彩(经济新方位·新产业新业态)

本报记者  齐志明  王  珏  季觉苏  蒋云龙

2020年05月03日05:28  来源：人民网－人民日报
 

　　图表来源：人民视觉
　　数据来源：国家统计局

　　在常态化疫情防控中，我国经济社会运行逐步趋于正常，生产生活秩序加快恢复，应对疫情催生并推动了许多新产业新业态快速发展。以互联网、大数据等技术为支撑，新产业拓展应用场景，深化产品应用；传统产业“长”出新业态，企业加速转型。

　　各行各业正抓住产业数字化、数字产业化赋予的机遇，加快形成发展新动能。

　　——编 者 

　　

　　根据国家统计局对全国5.9万家规模以上文化及相关产业企业调查，一季度，全国规模以上文化及相关产业企业实现营业收入16889亿元，比上年同期下降13.9%；文化新业态特征较为明显的16个行业小类实现营业收入5236亿元，增长15.5%。

　　应对疫情催生并推动的文娱新业态快速发展，呈现出哪些亮点？随着国内疫情防控形势持续向好，如何进一步促进文化消费回补、释放消费潜力？记者进行了采访。

　　●复工复产稳步推进，消费热情不断恢复

　　“小孩之前报名的线下辅导培训机构停课了，原本计划去打卡的精品书店、博物馆都关门了。KTV、电影院也没法去，有时候心里头还真挺痒痒。”家住江西省南昌市西湖区绳金塔附近的居民叶楠东说。

　　年初本是传统消费旺季，但今年受疫情影响，春节假期及2月份消费市场受冲击明显。以电影业为例，近年来，我国春节档电影总票房总体呈现上升趋势，2017年达41.03亿元，2018年达69.24亿元，2019年为68.68亿元。“院线无法推出新品，我们预计2020年一季度电影业损失较大。”中国社会科学评价研究院院长荆林波表示。

　　我国消费长期向好趋势没有改变。中央财经大学文化经济研究院院长魏鹏举认为，疫情对消费需求的影响，并不是人们的需求消失了，而是许多需求被压抑了，之后可能会迎来补偿性反弹。

　　随着国内疫情防控形势持续向好，线下文娱产业复工复产稳步推进，广大群众的文娱消费热情也在不断恢复。以电影为例，3月26日，阿里影业旗下灯塔研究院发布的《2020年中国电影市场复苏策略报告》显示，当前，电影制投、宣发、放映方都在积极准备复工，电影市场逐步进入复苏阶段。平台用户数据显示，八成观众影院观影意愿强烈，近半数用户表示疫情结束后观影频率会有提升。2月底，苏宁影城推出“狮来运转”观影套餐之后，通过预售和多元套餐的形式，三天销量超5000套，套票有效期可延长至今年底。

　　各部门、各地区按照有序开放、分区分级等原则，在做好疫情防控的前提下，不断为老百姓提供更安全的消费产品和消费场所，促进消费回补。5月1日起，北京地区博物馆陆续恢复开放，公众可预约参观；首都图书馆和北京画院美术馆恢复开放，市区两级公共图书馆和美术馆可根据自身条件有序恢复开放。上海市具备开放条件的博物馆、美术馆、公共图书馆、文化馆、社区文化活动中心也在近日恢复开放。

　　●在线文娱爆发式增长，亮点频现

　　“疫情期间，人们替代性地通过在线方式来满足文娱需求，比如观影观剧、听音乐、玩游戏、看直播等。”魏鹏举说，用户规模、点击率、活跃度、内容产量等多个指标都证明，在线文娱迎来爆发式增长，催生了一批新型、升级的文娱消费。

　　——在线教育消费升温，成为亿万学生刚需。

　　“两个月前，我报名了猿辅导系统班培训。每次考完后，老师会根据试卷给出详细分析，提出很多建议，提示你去做哪些题巩固、提升、熟练。”河北保定初三学生刘奕含说。

　　“在线教育的渗透率在加速。”猿辅导在线教育副总裁李鑫说，相比传统教育培训模式，在线学习展现的优质教育资源、双师陪伴式服务、强交互体验及个性化学习方式，赢得了越来越多消费者的认可。

　　阿里统计数据显示，“停课不停学”期间，全国14万所学校、290万个班级在钉钉开课，覆盖1.2亿名学生，350万名教师在钉钉上当起了主播。

　　——在线休闲娱乐消费猛增，看片K歌蹦迪都没落下。

　　相关机构统计数据显示，2月在线视频领域头部平台，月均活跃用户数均达到或超过2019年最高点，其中在多部独播优质内容带动下，爱奇艺APP月活用户达6.06亿，创历史新高。百度搜索大数据显示，娱乐节目与话题关注度持续增长。

　　“面对观剧需求的增长，我们有意识地加强了内容和运营策划，密集推出主题剧集片单，打通剧、综、影、漫、少儿各品类资源。”优酷COO庄卓然说。

　　腾讯音乐娱乐集团市场负责人陈默说，全民K歌APP、QQ音乐宅家公益课、酷狗音乐少儿音乐课堂、酷我音乐线上公益相声直播等产品受欢迎，音乐与在线教育、少儿艺术、曲艺的联结让用户体验更丰富。

　　“云蹦迪”也受追捧。近日，上海外滩W酒店在飞猪直播玩起了蹦迪，引发超8万粉丝在线“云蹦迪”，其中不乏爷爷奶奶辈的粉丝。

　　——在线运动消费走俏，塑形健体两不误。

　　“我在一款健身类APP上花了399元，购买了14天的‘陪’训课课程，效果还不赖。”上海某高校大四学生小慧说。如今，越来越多人开始“云健身”，小红书上有关健身打卡的内容增多，哔哩哔哩上“美丽芭蕾”等健身类视频成为热门。

　　2月6日起，口碑联合全国近百家本地生活领域商家，发起“1000小时免费公开课”直播项目。杭州、上海、成都、重庆等地上百家健身房与舞蹈培训机构参与其中，满足大量用户宅家体验专业健身教学的需求。

　　苏宁体育集团常务副总裁王冬说，PP体育通过免费开放赛事版权、推出“在线健身共享计划”等措施，满足用户“云运动”需求。

　　“数字文娱产业异军突起、逆势上扬，数字文旅消费成为新热点和趋势。”魏鹏举认为，“文化+互联网”“文化+电商”进一步发展，电影长期固守的线下优先发行模式被突破，4K+5G+VR/AR技术与文娱更深度融合，新业态、新模式、新技术带来了新体验。

　　●扩容提质，进一步释放消费潜力

　　相对于线上的热火朝天，线下文娱消费还在逐步复苏中。“线下文娱产业复工复产取决于疫情控制，必须高度重视防护工作。”荆林波说，线下文娱产业天然的近距离社交，对防护工作提出进一步要求，如电影院可以探讨分步复工复产，选一部分电影院做试点，实行流量限制管控，推行“非满座”服务。

　　释放消费潜力，需要多方合力。

　　政策扶持少不了。魏鹏举认为，对于文娱场馆、文创园区，可考虑给予租金补贴和一定的流动性支持。要通过招聘奖励、税费优惠等政策，稳定文创从业人员的“饭碗”。

　　文旅部有关负责人介绍，目前正积极为文化和旅游企业纾困解难，落实财政、税收、金融等政策，帮扶企业努力降低疫情影响，增强数字文旅企业的发展信心和后劲。

　　产业链上下游也在互帮互助。当前，影视剧组陆续有序开工。停工期间，浙江横店影视城推出各项减免政策；优酷也对上游供应商施以援手，为剧组缩短账期、提前支付中期款。

　　长远来看，要扩大文娱消费，供给端需要“扩容、提质”。23个部门联合印发《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》。

　　魏鹏举表示，应密切结合最新数字技术，切实提高文娱消费的便利性与可触及性；完善内容管理体制，满足人们多样化、细分化的消费需求；鼓励更多精品，防止泛娱乐化与低幼化导向；通过进一步扩大开放，吸引国际上更多的人才、资本，激活国内文艺创作。

　　培养专业创作队伍，产出优质内容。“最重要的是内容为王，必须在产品设计、作品创作上下功夫，产品要经得住时间考验。”荆林波认为，目前，我国文创人员数量短缺、素质有待提高，这个短板必须尽快补齐。

　　加力打造数字文旅新基建。3月1日，1388岁的布达拉宫进行了首次直播。“云逛博物馆的流行证明，线下文娱消费内容也可以在线上得到很好的满足。要持续完善数字基础设施，让线上文娱消费被更多人体验。”淘宝内容电商事业部总经理俞峰说。


　　《 人民日报 》（ 2020年05月03日 02 版）
(责编：曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved