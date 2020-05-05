脱贫攻坚目标一定能如期实现（望海楼）

五四青年节前夕，习近平总书记向全国各族青年致以节日祝贺和诚挚问候时，特别强调：今年是决胜全面小康、决战脱贫攻坚的收官之年，也是实现“两个一百年”奋斗目标的历史交汇之年。他希望新时代中国青年，“在实现中华民族伟大复兴中国梦的新长征路上奋勇搏击”。

无论对于中国青年，还是全国人民来说，脱贫攻坚都是一场硬仗。到今年年底，现行标准下农村贫困人口全部脱贫，是党中央向全国人民作出的郑重承诺，必须如期实现，没有任何退路和弹性。

今年以来，突如其来的新冠肺炎疫情对中国乃至全球经济都带来了前所未有的冲击。一系列疫情“次生灾害”显著增加了脱贫攻坚难度。然而，这动摇不了中国打赢脱贫攻坚战的决心，扭转不了中国经济迈向高质量发展的长期趋势，改变不了中国全面建成小康社会的宏伟蓝图。脱贫攻坚这场仗，中国一定能胜。

中国之所以行，靠的是上下一心、埋头苦干——

上下同欲者胜。习近平总书记在陕西省考察脱贫攻坚时，一张“五级书记同框”照片引发广泛关注。照片中，习近平总书记面带微笑，向正在工作的茶农们迎面走来。在他身旁的，是陕西省委书记、安康市委书记、平利县委书记、蒋家坪村党支部书记。这样一个小小细节，映衬出从党中央到扶贫一线，各级党组织层层压实责任、奋力脱贫攻坚的生动场景。脱贫成果，数据说话。中国贫困人口连续7年每年减贫1000万人以上。全国建档立卡贫困户人均纯收入由2015年的3416元增加到2019年的9808元，年均增幅30.2%。

中国之所以行，离不开群策群力、精准施策——

天下大事，必作于细。贫困地区群众，往往面临着出行难、就业难、上学难、看病难、通信难、用电难等诸多困境与挑战。啃下脱贫攻坚硬骨头，就要求动员全党全国全社会力量，把政策给对地方、把工作做到实处。纵观大江南北，产业扶贫、电商扶贫、光伏扶贫、旅游扶贫等政策精准发力、各显神通。在新疆，一季度社会各界购买贫困民众农产品3.26亿元；在宁夏，六盘山脚下泾源县冶家村建起旅游农家乐，带动相关就业人员1000余人……

中国之所以行，关键在放眼长远、笃定前行——

其作始也简，其将毕也必巨。习近平总书记在陕西考察时强调：“脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。接下来要做好乡村振兴这篇大文章，推动乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴。”2020年中央“一号文件”不仅将“坚决打赢脱贫攻坚战”放在了重要位置，而且提出了加大农村公共基础设施建设力度、提高农村教育质量、加强农村基层医疗卫生服务、改善乡村公共文化服务、加强现代农业设施建设、破解乡村发展用地难题等多项举措。其着眼点，恰恰在于促进乡村振兴，为全面小康夯基固本。

明知征途有艰险，越是艰险越向前。神州大地上，无数人为脱贫攻坚战奋斗。贫困的“地盘儿”每天都在缩小，全面小康愿景愈加清晰。

（作者为本报评论员）

(责编：杨曦、孙阳)