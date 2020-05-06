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推出更多“非接触式”服务（生活漫步）

北  岸

2020年05月06日05:29  来源：人民网－人民日报
 

　　无接触、效率高、主动性强，以“非接触式”服务为代表的公共服务新模式，不仅能够实现服务资源利用最大化，也能让服务链条变得更加公开、透明、可追溯

　　

　　近日，笔者驾照到期需要更换。打开手机，登录北京交通安全综合服务APP，在线填写基本信息提交后，只用了4个工作日，新驾照就快递到家了。

　　疫情防控期间，北京交管部门推出线上容缺办理换证服务。驾驶人不仅不用跑到窗口，还可暂不提交身体条件证明，待疫情结束后再通过线上或快递方式补交；驾驶人甚至不用提交照片，而是由交管部门从后台自行调取。这种“线上来、线上去”的“非接触式”服务，大大降低了换证成本！

　　疫情防控期间，数字化技术展现出强大生机与活力，“无接触配送”“云旅游”等新型消费模式更多走进大众生活，并得到市场广泛认同。与此同时，一些政府部门也接连推出线上“非接触式”办事新模式，让人耳目一新。比如，国家税务总局日前就表示，将充分运用信息技术和税收大数据，推行非接触式办税缴费。目前，税务部门已发布185项网上办税缴费事项清单，今年年底将达到200项左右，推动更多税费业务从实体办税服务厅向网上转移，提高“非接触式”服务比例。

　　“排队长、耗时长”，是人们在公共服务窗口办事时遇到的现象。如今，随着“放管服”改革持续推进，审批手续大大减少、程序大为简化，人们办事方便多了，但长时间排队、来回跑腿的情况仍有发生。这一方面是因为办事窗口终归有限，一旦办事的人过于集中，就需要排队。另一方面，人们在准备材料时难免有遗漏，如果到了窗口才发现材料不齐，反复跑腿也就在所难免。消除“办事难、跑腿多”等现象，需要继续加快转变政府职能，优化政务服务，简化办事程序，提高办事效率；与此同时，也要向高科技要效率，推出更多“非接触式”服务，推动更多事项在线上办理。

　　线上办事无接触、效率高、主动性强。这些年，人工智能、大数据、物联网等一系列新科技手段的快速发展，为“非接触式”办事模式的推广提供了丰沃土壤，加快推动公共服务数字化转型的条件更加成熟。打通数据壁垒，实现网络连通，促进信息共享，以“非接触式”服务为代表的公共服务新模式，不仅能够实现服务资源利用最大化，也能让服务链条变得更加公开、透明、可追溯。

　　“非接触式”服务折射出的是政府部门管理理念的革新。转变政府职能，优化便民措施，提升服务体验，是政府部门的长期任务。疫情防控期间，相关部门推行“非接触式”服务的创新活力被大大激发出来，疫情过后，期待更多部门推动更多“非接触式”服务项目落地生根，让公共服务更加高效，为百姓生活增添更多便利。


　　《 人民日报 》（ 2020年05月06日 19 版）
(责编：冯粒、曹昆)
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