随着立夏节气的到来，夏令时节的商品进入销售旺季。在内蒙古呼和浩特市玉泉区的一些大型商城和步行商业街，色彩鲜艳、款式新潮的夏季服装和日用品已被商家摆在显眼的位置。图为5月5日，市民在玉泉区七彩城购物中心挑选夏季服装。

丁根厚摄（人民视觉）

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