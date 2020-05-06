丰巢、速递易股权重组

近几年，中国快递业务量高速增长，智能快递柜瞄准了快递行业“最后一公里”的痛点，已在社区、学校和写字楼等公共场所遍地开花。数据显示，2019年全国快递业务量总计630亿件，全国全年的包裹入柜比例是总量的10%左右。5月5日，丰巢科技确认与中邮智递正在进行股权重组事宜。签约后，中邮智递将成为丰巢的全资子公司，中邮智递原股东中邮资本、三泰控股合计持有丰巢28.68%股权。丰巢方面表示，此次重组的目的主要用于丰巢智能快递柜业务的全国铺开及扩张，将“最后一公里”的末端网点布局进一步落到实处。

作为“无接触配送”的重要载体，智能快递柜自推出后就得到各种政策扶持。如何变现仍是整个行业面临的共同问题。在此次的股权重组说明中，丰巢方面首次公布盈亏情况，从数据表现上看，当前丰巢暂未实现盈利。

对此，业内人士分析，智能快递柜作为“最后一公里”的新生解决方案，随着用户对于“无接触配送”习惯的养成，以及智能快递柜使用频次的增加，未来智能快递市场空间和渗透率将迎来提升，“盈利难”只是暂时的。客观角度来看，智能快递柜其天然具有强烈的互联网属性，与任何一家互联网企业一样，其初期的规模拓展和市场占有率的争夺不可避免要进行相当一段时间的“烧钱”阶段，想要真正实现全面盈利还有一段路要走。

对此，丰巢方面相关负责人表示，无论是从市场潜力还是商业模式来看，快递柜服务都有着十分广阔的想象空间。“丰巢和速递易得以整合，将进一步实现成本结构和资源集约的协同，优化资源效能，探索更多的盈利模式，从而实现双赢。”

据该负责人介绍，丰巢与速递易的联合，能够为传统“送货上门”的快递末端交付模式提供重要补充，也将带来末端服务的变革，从普遍性无差异化的服务到个性化、场景化的服务，从而为消费者、快递员和快递公司提供更高效能、规范化、多元化的末端快递服务。（乔雪峰）

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