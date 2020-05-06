原标题：兴业银行成功发行首期300亿小微企业专项金融债

5月6日，兴业银行在银行间市场成功发行首期300亿元小微企业专项金融债，其中3年期品种230亿元，票面利率2.17%，5年期品种70亿元，票面利率2.67%，本期债券吸引了市场各类型的投资人参与，全场获得超2倍认购，募集资金将专项用于小微企业贷款，支持小微企业复工复产，稳定发展。

据兴业银行4月21日公告称，该行获批在全国银行间债券市场公开发行不超过800亿元小微企业贷款专项金融债券。“通过发行小微金融债这一市场化的方式，可打通债券市场直接融资和小微信贷间接融资渠道，进一步拓宽小微企业生产资金来源，有效降低小微企业融资成本。”兴业银行相关负责人表示。

据了解，截至2019年末，该行小微企业贷款客户8.17万户，贷款余额6348.67亿元，其中，普惠型小微企业贷款客户5.64万户，贷款余额1260.49亿元，同比分别增长56.59%、37.01%，超额完成“两增两控”监管要求。

一方面，该行加快工业厂房按贷款、设备按揭、诚易贷、税易融、科技贷等重点产品投放，推进“连连贷”无还本续贷业务，创设“年审贷”，简化企业续贷手续，降低企业续贷成本。

另一方面，该行强化科技赋能，驱动服务模式变革和融资效率提升。上线自主研发的小微企业程线上融资系统，推出“快易贷”“快押贷”两大线上融资产品，借助金融大数据的汇聚应用和线上风控评审，有效提高小微企业融资效率。同时借助自身建设运营的金融服务云平台，智能匹配小微企业融资需求与金融供给。截至目前，“金服云”平台注册企业2.5万家，发布融资需求超过250亿元，解决融资需求90亿元。

新冠肺炎疫情发生以来，众多中小企业受到较大冲击。据悉，截至目前，兴业银行共向426家疫情防控中小企业累计新增发放授信超过80亿元。

(责编：任妍、孙阳)