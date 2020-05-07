去年全国工业互联网市场规模突破700亿元

本报北京5月6日电 （记者韩鑫）记者在日前举行的中国工业经济运行形势分析论坛上获悉：去年，全国具有行业和区域影响力的工业互联网平台数已超80家，平均设备连接数69万台，在机械、电子等多个领域相继落地，市场规模突破700亿元。
“物联网建设和应用依赖于5G的高速率，而计算速度和快速反应也需要5G的低延时支撑。”中国电子信息行业联合会专家委员会主任董云庭指出，疫情发生以来，在线办公、远程医疗等新业态兴起，5G的应用场景更为清晰。
截至4月24日，三大运营商已完成二期5G网络设备的采购任务，预计年内将新增55万个基站。中国通信企业协会副会长武锁宁指出，5G建设速度加快，但要想转化为发展新动能，必须通过更广阔、更有价值的产业应用来实现。其中，工业互联网应该作为5G开拓应用的主攻方向。
董云庭认为，工业互联网全面连接工业部门的全供应链、产业链，提升了要素生产率，降低了生产成本。“但与实现产业数字化远景相比，仍存在设备连接能力不足、数据治理体系落后等问题。”
如何乘着“新基建”的东风，协同推进5G和工业互联网建设？“一方面，通信业要面向工业互联网应用布局5G基站建设，尽快形成面向行业和企业的应用能力。”武锁宁认为，另一方面，制造企业主体与通信产业要携手并进，加速“新基建”向“新动能”转换。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】