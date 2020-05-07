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去年全国工业互联网市场规模突破700亿元

2020年05月07日05:08  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京5月6日电  （记者韩鑫）记者在日前举行的中国工业经济运行形势分析论坛上获悉：去年，全国具有行业和区域影响力的工业互联网平台数已超80家，平均设备连接数69万台，在机械、电子等多个领域相继落地，市场规模突破700亿元。

　　“物联网建设和应用依赖于5G的高速率，而计算速度和快速反应也需要5G的低延时支撑。”中国电子信息行业联合会专家委员会主任董云庭指出，疫情发生以来，在线办公、远程医疗等新业态兴起，5G的应用场景更为清晰。

　　截至4月24日，三大运营商已完成二期5G网络设备的采购任务，预计年内将新增55万个基站。中国通信企业协会副会长武锁宁指出，5G建设速度加快，但要想转化为发展新动能，必须通过更广阔、更有价值的产业应用来实现。其中，工业互联网应该作为5G开拓应用的主攻方向。

　　董云庭认为，工业互联网全面连接工业部门的全供应链、产业链，提升了要素生产率，降低了生产成本。“但与实现产业数字化远景相比，仍存在设备连接能力不足、数据治理体系落后等问题。”

　　如何乘着“新基建”的东风，协同推进5G和工业互联网建设？“一方面，通信业要面向工业互联网应用布局5G基站建设，尽快形成面向行业和企业的应用能力。”武锁宁认为，另一方面，制造企业主体与通信产业要携手并进，加速“新基建”向“新动能”转换。


　　《 人民日报 》（ 2020年05月07日 07 版）
(责编：冯粒、曹昆)
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