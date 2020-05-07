推动农村电商持续发展（治理之道）

农村电商把实体店与电商有机结合，使实体经济与互联网产生叠加效应，是转变农业发展方式的重要手段。通过大众创业、万众创新，发挥市场机制作用，加快农村电商发展，有利于促消费、扩内需，有助于打赢脱贫攻坚战。推动农村电商持续发展，可以从以下几个方面着力。

加强农村网络基础设施建设。完善的网络基础设施是农村电商充分发展的基础。今年中央一号文件提出，基本实现行政村光纤网络和第四代移动通信网络普遍覆盖。推动农村电商持续发展，需要进一步加强农村宽带、通信等信息化基础设施建设力度，扩大农村互联网建设规模、提高农村互联网传输效率；加快物联网、智能设备等现代信息技术和农村生产生活的深度融合，推广适合农村、方便农民的信息化产品。

加快农村物流仓储体系建设。农产品具有时效性强、季节性强、存储难度大等特点。建立仓储、包装、物流体系特别是冷链物流体系，有利于推动农产品在更广范围快速流动，为农村电商持续发展提供有效保障。可通过整合邮政快递、商贸、交通、供销等资源，加快完善县乡物流体系，鼓励多站合一、服务同网；合理规划冷藏库、冷冻库等设施布局，推动建设一批现代化农产品冷链快递物流基地。

推动农业生产标准化建设。生产标准化是农产品质量和安全的保证，是现代农业品牌建设的重要手段。推动农村电商持续发展，需要制定科学合理的农业生产标准，加强对农业生产、产品加工、市场准入、流通销售等重点领域的监管，推动农业生产标准化建设。以品牌建设为抓手，按照统一标准进行生产组织、监督管理、质量认证，实现产品可追溯、质量有保证、附加值有提升。

加大农村电商人才队伍建设。对农民、合作社人员加强技能培训，提高农民利用网络渠道销售农产品的能力。有条件的地区可以建立专业的电子商务人才培训基地和师资队伍，培养一批既懂理论又懂业务、会经营网店、能带头致富的复合型人才。引导具有实践经验的电商从业者返乡创业，鼓励电子商务职业经理人到农村发展。

（作者单位：江苏徐州生物科技与大健康发展研究中心）

《 人民日报 》（ 2020年05月07日 09 版）

(责编：杨曦、孙阳)