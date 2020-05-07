稳供应 强信心（快评）

“复工复产，交通运输是‘先行官’，必须打通‘大动脉’，畅通‘微循环’。”交通部门组织运力，货运企业快速复工，畅通供应链、完善物流网，有力助推经济恢复与发展。

服务商贸，促进消费——通达的运输网络为活跃商品市场提供有力支持，电子商务如虎添翼、国内需求不断扩大；保障运输，助力扶贫——冷链物流确保果蔬水产新鲜抵达市场，扶贫产品运得出、卖得好；加强供应，稳住外贸——中欧班列开行逆势增长，国际航空货运开辟绿色通道，中国力量为稳定全球物资供应链发挥积极作用；蓄力创新，升级产业——智能物联网、自动分拣线等推动业态更新，为经济增长释放新动能。

高效物流通连八方，复工复产信心更强。物流顺畅运转，为经济社会发展增动力、添活力。

《 人民日报 》（ 2020年05月07日 10 版）

(责编：杨曦、孙阳)