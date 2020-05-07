稳供应 强信心（快评）

“复工复产，交通运输是‘先行官’，必须打通‘大动脉’，畅通‘微循环’。”交通部门组织运力，货运企业快速复工，畅通供应链、完善物流网，有力助推经济恢复与发展。
服务商贸，促进消费——通达的运输网络为活跃商品市场提供有力支持，电子商务如虎添翼、国内需求不断扩大；保障运输，助力扶贫——冷链物流确保果蔬水产新鲜抵达市场，扶贫产品运得出、卖得好；加强供应，稳住外贸——中欧班列开行逆势增长，国际航空货运开辟绿色通道，中国力量为稳定全球物资供应链发挥积极作用；蓄力创新，升级产业——智能物联网、自动分拣线等推动业态更新，为经济增长释放新动能。
高效物流通连八方，复工复产信心更强。物流顺畅运转，为经济社会发展增动力、添活力。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】