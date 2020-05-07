王文京谈“上云用数赋智”：让商业创新变得简单、便捷，大众化、社会化

人民网北京5月7日电（记者夏晓伦）4月7日，国家发展改革委、中央网信办研究制定了《关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方案》。其中，云服务提供商作为推动“上云用数赋智”在企业落地的一方，起着重要的作用。

近日，用友网络科技股份有限公司董事长王文京做客人民网，分享了对企业“上云用数赋智”的观察，交流了企业在推进数智化方面的难题和挑战，并探讨了商业创新平台（BIP）作为未来数字经济发展的基础设施，如何推动企业转型升级等方面内容。据了解，用友作为企业云服务提供商，目前已服务超过566万家企业和公共组织数智化转型和商业创新。

人民网：“上云”成为越来越多企业的共识，如何看待企业“上云”？中国企业“上云用数赋智”处于哪个阶段？企业推进数智化的挑战在哪儿，应该如何应对？

王文京：目前已经有越来越多的企业“上云”，在疫情影响下，企业远程办公、企业在线运营与管理等云服务帮助企业复工复产，让更多企业认识“上云”的重要性，加速了企业数智化进程，也间接促进了数字经济的发展。

上云就是企业把生产经营、管理运作在云服务平台上来进行开展，是企业的数字化、网络化、智能化的一个实现的途径。不同的企业，处于的阶段是不一样的。一些领先的企业数智化程度比较高，从产品创新到生产、营销，再到内部运作管理，都实现了比较高的数智化。而更大量的企业，现在还是部分数智化和上云，还有一些落后的企业，可能只是很有限的上云，甚至没有上。总体来讲，现在还处于数智化的第一个阶段。

企业现在遇到的挑战，是如何更好地去触达最终用户，创造更多商机，实现更高的收入增长；如何让供应链上下游更有效地打通和协同；生产制造如何变为客户导向、订单驱动；企业内部运作管理如何更加高效。在众多企业转型发展的过程中，企业通过上云和数字化、智能化是可以很大程度来解决这些问题，促进企业转型发展。

人民网：我国拥有数量庞大的制造业企业，制造业企业如何“上云用数赋智”，实现高质量发展？

王文京：制造业的上云和数智化涉及多个层面。首先，很多企业最关切的是营销数智化，去连接消费者，连接客户，来扩大销售；第二，采购供应数智化，就是利用云采购服务平台，能够采购到质量更好、成本更低的材料、零部件；第三，生产过程数智化，整个生产执行、生产运作、生产计划如何通过数字化、智能化协同一体；第四，要与上下游供应商通过数智化形成这种协同化制造。此外，与金融服务的对接、内部管理的精细化，数智化都可以发挥重要作用。

数字化、智能化对制造业的影响是从科研、营销、采购、制造、金融到内部的财务、人力等管理协同工作，是方方面面的。

用友网络科技股份有限公司董事长王文京做客人民网访谈间。

人民网：在您之前的一些演讲中提到，未来企业云服务将以商业创新平台（BIP）的形式来呈现，您能介绍一下什么是BIP吗？ 它的出现对企业有什么影响？能为社会带来什么？

王文京：商业创新平台（BIP），是利用新一代数字化和智能化的技术，来实现企业业务创新和管理创新的综合服务平台。

企业上一轮应用信息技术，一个代表性的应用是ERP软件，当时通过ERP软件帮助企业实现了信息化，重点服务的是企业流程优化。而现在新一代的技术，比如大家熟知的互联网、大数据、人工智能、物联网、区块链等等，为企业业务创新、管理变革带来了更好的技术支撑。

基于新一代的数字化、智能化的技术，可以构建一个把技术平台和关键商业应用与服务融为一体的面向企业的服务平台，支撑和运行客户的商业创新。

比如一个企业要做业务创新、管理创新，但它不可能熟悉那么多技术，它也不可能精通那么多商业上的创新， BIP因为结合了技术和商业的公共与关键服务，可以提供如电子合约、电子票据、供应链协同、商品、客户、财务资金等中台和平台上的能力，企业在这个平台上做商业创新就可以变得简单、便捷。

同时，这个平台也是社会化的平台，企业可以通过这个平台快速对接它的上下游，快速对接它的生态。所以，BIP让企业的商业创新变得更加便捷、更加的随时随地，让商业创新更加的大众化。

人民网：BIP对于整个产业和生态有什么影响？企业应该如何理解BIP这一新概念，如何通过它来更好的“上云用数赋智”？

王文京：影响有两个层面：第一个层面，用友打造的BIP会让大量的企业客户通过这个平台加速数字化、智能化转型发展；第二个层面，用友会与行业核心企业、龙头企业合作，共同打造产业互联网平台。

企业应用BIP实现上云用数赋智要注意几个方面：首先，要在认识上、战略上高度重视数字化、智能化对于企业生存、进步发展的重要意义；第二，上云也好，数智化也好，不是为上云而上云，不是为数智化而数智化，一定要与企业的发展战略、业务创新、管理变革紧密结合，因为数智化本身就是为了落地企业的战略，为了实现业务创新和管理变革。所以，必须把这二者紧密结合，结合得越好，效果就越好；第三，要高度重视企业数据资产的重要性、数据资源的重要性。上一代企业信息化，重心是放在流程上，新的数字化、智能化很大的一个重心是转到数据，是数据驱动。

人民网：是否能结合用友服务企业经验，谈谈BIP如何在企业落地？如何帮助企业商业创新？如何实现“如此便捷”？

用友商业创新平台是用友在第三个战略发展阶段，构建和运营的服务客户的一个平台，是用友的核心产品和服务。在这个平台上把用友针对企业客户的产品和服务、生态伙伴的产品和服务融合在一起，支撑和运行客户的商业创新（包括业务创新、管理创新）。用友服务企业覆盖各行业，包括大中小企业，他们都可以通过BIP，去驱动管理创新和业务创新，升级商业模式，构建竞争优势。

以中式餐饮真功夫为例，它拥有超过600家直营店，遍布全国57个城市。功夫鲜食汇是功夫集团下属的大型供应链平台，在为真功夫门店提供服务外，同时为其他餐饮企业提供原料、加工、配送等供应链服务。

真功夫基于用友商业创新平台打造了功夫鲜食汇供应链平台。包括稳定、严谨的管理后台、柔性、高效的业务执行中台、开放、灵活的互联网营销前端。疫情期间，供应链平台有力支持了真功夫外卖和团餐业务的拓展转型。

数字经济时代，中国的很多创新会走在全球前列。用友构建和运营的商业创新平台，要为中国和全球的商业创新创造独特价值，让商业创新变得简单、便捷、大众化、社会化。平台将服务超过千万家企业客户，聚合十万家生态伙伴、亿级社群个人（社员），并创造巨量的就业和创业机会，为经济和社会发展做出重要贡献。

(责编：夏晓伦、毕磊)