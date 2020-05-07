人民网>>财经

推动项目提质提速提效 赛出生产“加速度”

2020年05月07日19:05  来源：中国新闻网
 

　　“我们要继续雄起！”

　　5月5日，四川盆地秋林区块三维地震勘探项目R1051线传来阵阵欢呼声，中石油东方物探西南物探分公司排列工程中心一队放线5班喜提“优胜班组、优胜个人、质量之星、设备之星”等称号，首次实现“大满贯。”

　　5班干活为啥这么牛？不解释我们拿数据说话：进度完成100%、质量达标100%、照片上交率100%、设备零丢失零损坏。凭借这些，5班经过多轮“PK”，以绝对优势在13个放线班中脱颖而出。

　　秋林三维是四川盆地首个“地震采集三分量+节点仪”混采勘探项目，设计激发点52820个，接收点114445个，满覆盖面积750平方千米，其施工区域涉及四川省绵阳市三台县、盐亭县，遂宁市射洪县等43个乡镇。炮次多、区域广、协调难、河流密布，这些地质、人文情况加大了施工难度，为促进项目高效采集施工，西南物探分公司以推动重点工程项目建设为中心，在秋林三维项目开展“六比六赛六提升”主题劳动竞赛，以此调动员工积极性，激发员工、班组、集体创新创效的工作热情，从而推动项目生产高质量高效率运行，完成提质增效工作目标。

　　活动中，负责秋林三维项目排列工序环节的排列工程中心一队根据作业安全、质量、效率、文明环保、创新创效、班组管理等基本内容，强化考核兑现，按月度进行评优选星，保质保量安全完成劳动竞赛目标任务。

　　“撸起袖子加油干！”以劳动竞赛为载体，排列工程中心一队党员及青年骨干带头打先锋，贡献“红色力量”、青年力量。在排列林区埋置、城区埋置、公路线架设等关键环节、困难段进行突击作业；在设备保护、地方协调重要环节，他们主动担任项目设备保护员、义务宣传员。围绕工序环节积极开展创新创效，使用无人机航拍巡线、为设备打伞降温等措施进一步盘活人力设备资源，促进降本增效。

　　秋林三维项目通过比效益、比进度、比质量、比创新、比安全、比形象等方式，有力地推动项目提质提速提效，赛出生产“加速度”，保质保量保效加速。

　　截至目前，累计完成23905炮次，占比例45.26%，采集质量指标优于预期。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved