推动项目提质提速提效 赛出生产“加速度”

“我们要继续雄起！”

5月5日，四川盆地秋林区块三维地震勘探项目R1051线传来阵阵欢呼声，中石油东方物探西南物探分公司排列工程中心一队放线5班喜提“优胜班组、优胜个人、质量之星、设备之星”等称号，首次实现“大满贯。”

5班干活为啥这么牛？不解释我们拿数据说话：进度完成100%、质量达标100%、照片上交率100%、设备零丢失零损坏。凭借这些，5班经过多轮“PK”，以绝对优势在13个放线班中脱颖而出。

秋林三维是四川盆地首个“地震采集三分量+节点仪”混采勘探项目，设计激发点52820个，接收点114445个，满覆盖面积750平方千米，其施工区域涉及四川省绵阳市三台县、盐亭县，遂宁市射洪县等43个乡镇。炮次多、区域广、协调难、河流密布，这些地质、人文情况加大了施工难度，为促进项目高效采集施工，西南物探分公司以推动重点工程项目建设为中心，在秋林三维项目开展“六比六赛六提升”主题劳动竞赛，以此调动员工积极性，激发员工、班组、集体创新创效的工作热情，从而推动项目生产高质量高效率运行，完成提质增效工作目标。

活动中，负责秋林三维项目排列工序环节的排列工程中心一队根据作业安全、质量、效率、文明环保、创新创效、班组管理等基本内容，强化考核兑现，按月度进行评优选星，保质保量安全完成劳动竞赛目标任务。

“撸起袖子加油干！”以劳动竞赛为载体，排列工程中心一队党员及青年骨干带头打先锋，贡献“红色力量”、青年力量。在排列林区埋置、城区埋置、公路线架设等关键环节、困难段进行突击作业；在设备保护、地方协调重要环节，他们主动担任项目设备保护员、义务宣传员。围绕工序环节积极开展创新创效，使用无人机航拍巡线、为设备打伞降温等措施进一步盘活人力设备资源，促进降本增效。

秋林三维项目通过比效益、比进度、比质量、比创新、比安全、比形象等方式，有力地推动项目提质提速提效，赛出生产“加速度”，保质保量保效加速。

截至目前，累计完成23905炮次，占比例45.26%，采集质量指标优于预期。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)