腾讯研究院华东分院正式揭牌 举行“文化新消费”线上研讨会

人民网北京5月7日电 疫情冲击下，数字文化消费展现出强大的生命力。新兴文化消费业态的快速发展，为拉动实体经济发挥了重要作用。后疫情时期，如何将新消费转化为推动经济复苏的抓手，成为社会各方广泛关注的问题。

围绕后疫情时期文化消费呈现出的特点、趋势和影响，今日，腾讯研究院华东分院和光明网共同举办了主题为“疫后复苏进行时 文化新消费研讨会——长三角专题”的线上研讨会。会议以长三角地区为样本，聚焦该区域数字文化消费的当下与未来，与会嘉宾就疫情期间的文化消费新模式、如何以新消费提振经济等话题进行了深入探讨。

腾讯公司副总裁、腾讯华东总部总经理张立军在致辞中指出，当前，疫情防控取得了积极进展，推动经济复苏是眼下政府和企业共同关心的重要工作。数字经济与文化新消费将成为疫后推动经济高质量发展以及国家治理能力现代化提升的关键抓手。

上海社科院文学所原所长荣跃明、杭州师范大学文化创意产业研究院院长夏烈、微信支付旅游行业运营总监孔鲁宁、超竞集团首席执行官吴历华等专家在会上进行了主题发言，分享了学界和业界关于“文化新消费”的研究与思考。会议由腾讯研究院数字内容中心主任孙怡主持。

上海社科院文学所原所长荣跃明在题为《后疫情时代与在线经济》的发言中指出，疫情将推动传统文娱产业加速向在线经济业态转型，并由此带来线下部分的重组和调整。“中国文化产业加快新业态转型发展，既面临重大机遇也将遭遇多重挑战，既有人口众多的市场规模优势，也有产业发展不平衡不充分的劣势。直面挑战，攻坚克难，破旧立新，才能加快转型。”

同时他认为，疫情的发生为加快推进长三角区域文化产业一体化发展创造了新机遇。未来，长三角区域应把握在线经济和文化新业态加速发展契机，重点在四个领域发力，即推动区域文化资源要素充分流动、发挥市场配置资源基础作用、协调地区政策统一市场监管、利用地方优势特色加强产业合作，打造长三角区域文化产业高质量发展新形态。

针对后疫情时期的网络文艺表现和数字文化产业发展，杭州师范大学文化创意产业研究院院长夏烈分析指出，未来以网络文艺为代表的数字文化产业的发展面临三个重要趋势：

首先，数字文化产业的繁荣并非只是短暂的疫情应激反应，数字文化产业在转方式、调结构、扩内需、促消费、增就业等方面具有重要作用，有利于推进供给侧结构性改革，培育形成新供给、新动力；

其次，融合发展趋势明显，网络文艺各板块领域将围绕着IP化、精品化、流量化做深度整合，未来极有可能出现融合多种网络文艺形式的大型平台；

此外，数字文化产业内容将随技术革命发生重大变化，网络文艺自诞生之日起就带有“文艺”属性和“技术”前提，5G等新技术加快推进需要数字内容迭代跟进。

微信支付旅游行业运营总监孔鲁宁介绍了微信支付在助力旅游行业复苏方面的实践。一方面，微信支付消费券助力旅游快速复苏，目前全国多地已通过微信发放超百亿消费券（含未发放金额），发放消费券对各地经济加速复苏有显著拉动作用。另一方面，微信支付的产品能力助力旅游发展线上化、服务智慧化。如实名快填及实名校验等能力，帮助景区落实实名登记、分时预约，智慧商圈、支付分等产品能力促进景区二次消费。

孔鲁宁表示，在景区数字化升级过程中，微信支付将进一步扮演好景区的“工具箱”，为处在不同数字化阶段的景区提供不同的工具组合，提升和优化用户体验，为旅游行业的发展提供更多助力。

超竞集团首席执行官吴历华在会上探讨了疫情之下电竞行业的“危”与“机”。他指出，整体而言，新冠疫情为电竞行业创造了百年一遇的重大机会，但机会与风险并存。

他表示，一方面，疫情铸就了生活新常态，电子竞技作为未来主流体育形态，在本次疫情影响下优势尽显，相关地区的政府出台扶持政策，也进一步推动电竞赛事和行业的发展。另一方面，疫情期间电竞行业在赛事执行、商业合作等方面也遭遇诸多困难，对管理团队的能力提出了挑战。相信疫情过后，行业的发展将更加有前景。

在圆桌对话环节，与会嘉宾围绕“文化新消费如何助力长三角区域经济新发展”这一主题进行了观点交流与碰撞。

清华大学中国产业发展研究中心特约研究员、中英文创集团董事长李挺伟指出，长三角地区在全国发展大局中具有重要地位，特别是在当前疫情防控形势下，如何增强文化新消费、挖掘经济新动能、促进区域经济新发展，成为重要的现实命题。

光明日报文化产业中心副主任张玉玲认为，从短期来看，“五一”小长假的消费是提振信心的号角，加速了复工复产的步伐。从长期来看，文化消费是个系统工程，涉及消费能力、消费产品、消费环境等多方面，需要个人、企业、政府共同推动。文化消费不同于其他消费，更注重文化的含量和精神的价值，线上和线下、农村和城市，都要以人为本、推出有品质的产品和服务才是拉动文化消费的根本。长三角地区经济发达、人文底蕴深厚、创意人才丰富、治理能力较高，应该成为文化消费的高地，为全国文化消费作出引领和示范。

南京艺术学院副校长李向民指出，在旅游、电影、演艺等领域，一定程度的“反弹”是会发生的，但是文化消费可能如同洪水一样，找到新的宣泄渠道后，原有的干流河道会变成支流，甚至完全堰塞。新的河道形成，最终导致河流的改道。这意味着文化业态和消费结构的变化将是长期性的，而不是暂时性的。

江苏省文化投资管理集团副总经理朱国强表示，文化新业态“逆袭”的背后是疫情之下人们对物质生活的追求开始更多地转向精神内容层面。长三角一体化不是同质化，更应强调文化多样化。打造文化内容产业的基础设施，应该是长三角地区更高层次的“新基建”。

哔哩哔哩公共政策研究院公共事务总监韩朴鲁介绍，疫情期间，B站发起了多样化的线上活动，如联合摩登天空发起“宅草莓不是音乐节”直播项目，策划推出线上直播节目品牌“B站宅现场”，在直播间开启宅家蹦迪风暴，举办“云游故宫”活动等。

“作为最受中国年轻人欢迎的视频社区，B站用户粘性强、互动性高，也形成了独有的文化护城河。” 韩朴鲁指出，融合线下、发展在线新经济是B站接下来发力的重点，文化娱乐直播是其中的一个表现。

研讨会上也同步举行了腾讯华东研究院暨腾讯研究院华东分院的揭牌仪式。腾讯研究院院长司晓在揭牌仪式上介绍，未来腾讯研究院华东分院将主要做好三件事：首先是把对行业的最新研究成果及时推送到华东地区的高等院校、科研机构和管理部门；第二是搭建合作平台，“化学连接”本地研究力量，共同开展面向华东地区的针对性研究；第三是与华东总部一起，从理论与实践的角度服务于地方发展决策，为区域发展尽一份绵薄之力。

上海发展改革研究院党委书记、副院长赵义怀在致辞中表示：“期待腾讯研究院华东分院在未来成为跨主体、跨区域的连接平台，带动华东地区互联网研究发展，形成示范效应，有效回应政府需求与社会关切，推动科研成果转化为社会效益，为提升区域创新动能、推动长三角数字经济发展做出更大贡献。”

(责编：车柯蒙、孙阳)