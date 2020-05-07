2020年第一季度改革热度指数在京发布

5月7日，中国经济体制改革研究会在京发布《2020年第一季度改革热度第三方评估报告》。

报告显示，2020年第一季度改革热度指数为65.21，环比下降6.83%，同比下降9.8%。中国经济体制改革研究会“改革热度指数”课题组认为，新冠肺炎疫情导致经济社会的活跃度明显下降，是今年第一季度改革热度指数下跌的主因，随着疫情防控取得阶段性成果，第二季度的改革热度指数大概率会回升到正常水平。

报告亦显示，六大改革领域的热度指数均有不同程度的下降。从六大领域来看，经济领域得分74.81，政治领域得分58.09，文化领域得分63.13，社会领域得分65.96，生态领域得分67.42，党建领域得分61.73。

从城市群来看，京津冀地区继续保持首位，粤港澳大湾区（不含港澳）首超长三角。三大城市群改革热度均比上一季度有所下降，但仍大幅高于全国平均水平。京津冀地区改革热度指数为68.83，粤港澳大湾区（不含港澳）改革热度指数68.16，长三角城市群改革热度指数为67.8。自2019年第三季度分城市群统计改革热度指数以来，粤港澳大湾区（不含港澳）首次超过长三角城市群。（牛广文）

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