预计今年煤炭供需基本平衡

本报北京5月7日电 （记者丁怡婷）随着疫情防控形势持续向好，我国煤炭生产基本恢复到正常水平。中国煤炭工业协会有关负责人近日表示，预计今年全国煤炭市场将总体呈现供需基本平衡略显宽松态势。

据了解，初步测算，一季度全国煤炭消费量8.7亿吨左右，同比下降6.8%；供应增加，一季度规模以上煤炭企业原煤生产完成8.3亿吨，同比下降0.5%，全国进口煤炭9577.8万吨，同比增长28.4%。3月份，原煤生产增速由负转正，同比增长9.6%。

中国煤炭工业协会有关负责人分析：从需求看，随着经济社会运行秩序加快恢复，能源需求特别是煤炭需求有望实现正增长。预计今年二季度，电力、钢铁、建材等主要耗煤行业需求将逐步恢复到正常水平。

《 人民日报 》（ 2020年05月08日 07 版）

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