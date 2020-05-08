云上动漫游戏产业交易会落幕

本报杭州5月7日电 （记者江南、刘阳）近日，由中国国际动漫节执委会办公室主办的国内首个“云上动漫游戏产业交易会”落下帷幕，以“云端聚”连接“线下见”，为第十六届中国国际动漫节商务板块带来了22%的新增用户量。

本次交易会依托“云上交易”平台吸引了英国、法国、美国等45个国家和地区的18107名专业观众（含1380名国际商务人士）关注参与，15个国家和地区发布181个动漫游戏最新项目；202家企业通过在线平台实现3648次即时沟通，达成意向成交金额4000多万元。

这次云端动漫盛会涵盖云上交易、云上展售、云上互动等16项活动，运用新技术搭建的云上展售虚拟展厅，汇聚英国先锋影业、央视动漫集团、腾讯动漫等近百家海内外动漫游戏企业，营造实境化的“云漫展”氛围。一批动漫领域5G、人工智能高科技新项目也相继亮相，展示数字赋能动漫产业发展的无限潜力。此外，一批优秀动画新片以直播方式首次发布。

《 人民日报 》（ 2020年05月08日 12 版）

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