英国经济面临更大不确定性

国际货币基金组织近日发布《世界经济展望报告》预计，新冠肺炎疫情将导致今年英国经济同比萎缩6.5%。此前，英国预算责任办公室发布报告称，如果封锁措施持续，英国第二季度实际国内生产总值（GDP）可能萎缩35％，全年经济下滑12.8%，这将是1709年以来英国经历的最严重的经济衰退。

疫情发生以来，英国政府连续出台了多项财政措施，意在稳就业、保消费。英国央行3月两次紧急降息，将基准利率降至0.1%的历史低位，并将其债券购买计划扩大到创纪录的2000亿英镑。如果经济不振，央行可能会进一步扩大资产购买规模。为帮助企业和个人渡过难关，政府将为企业提供3300亿英镑的政府贷款，约占英国GDP的15%。本土企业可暂免缴税至今年6月。政府还为符合条件的个人支付高达80%的工资，每人每月最高2500英镑。

这些措施使政府支出大大增加。英国预算责任办公室预计，2020—2021财年，经济萎缩、税收收入减少、政府支出大幅增加，将导致本财年英国预算赤字规模达2730亿英镑，相当于GDP的14%，这将是二战以来预算赤字率最高的一次。舆论认为，2019年第三季度，英国民众的储蓄率仅有5.5%。疫情发生后，政府宣布为企业减税，导致债务比例不断增加，将给英国经济带来更大不确定性。

英国预算责任办公室表示，英国经济在今年年底之前可恢复到疫情发生前的水平。英国国家经济社会研究院高级经济学家凯玛·怀特认为，如果疫情能被及时遏制，英国经济仍有快速、显著复苏的可能性。此前，英国财政大臣里希·苏纳克称，绝不会“为了财富牺牲民众健康”，不会贸然解禁当前的各项限制措施。这既考验着英国经济的韧性，也意味着巨额的政府支出。

但也有专家表示，英国经济最早要到2022年才能恢复到疫情发生前水平。英国宏观经济预测机构安永会计师事务所统计俱乐部预测，2023年之前，英国经济不会恢复到2019年第四季度的规模。英国央行英格兰银行行长安德鲁·贝利表示，疫情对就业和企业活动的打击恐造成“疤痕效应”，失业率等指标在疫情结束后将迟迟无法恢复。

英国与欧盟贸易谈判的僵持也给英国经济复苏带来更大不确定性。自正式“脱欧”后，英国与欧盟已就贸易问题展开多次谈判，但因双方在渔业、司法等关键领域存在明显分歧，谈判缺乏进展。英国需要在6月决定是否申请延长“脱欧”过渡期。如果不申请延期，英国和欧盟在过渡期内无法达成自贸协定，从明年开始，双方货物贸易将回到世界贸易组织框架下进行，这意味着双方将设置目前没有的进出口关税和边境检查，双方企业的运营成本将被迫提高。这将使英国和欧盟经济在遭受疫情冲击后又面临新一轮冲击。

（本报伦敦电）

《 人民日报 》（ 2020年05月08日 17 版）

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