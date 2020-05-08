巴西文创行业加快线上转型

“您丰富想象力的来源是什么？”“科幻创作是不是正从西方转向东方？”“当前的疫情会给我们带来什么变化？”5月4日，一场发生在中国科幻作家刘慈欣和巴西技术与社会研究所联合创始人罗纳尔多·莱莫斯之间的直播对话，拉开了巴西“里约创意大会@直播”活动的序幕。“如今，像这样通过网络见面已经平淡无奇，但在二三十年前还是一件很科幻的事。”刘慈欣说道。

“里约创意大会@直播”活动将持续一个月，包括35场涉及娱乐、文学、教育和医学等主题、100多位演讲者参与的论坛直播，由视听产品创作者参与的视频会议，以及加强初创公司和投资者联系的视频会议。主办方介绍了此次线上活动的背景：“里约创意大会诞生的初衷就是分享经验、创意和商机。疫情现在正影响着世界每个角落，这也让我们思考自身最大优势是什么——那就是将人们聚在一起的能力。”

疫情防控中，巴西文化与创意行业从线下向线上加快转型。为了丰富巴西民众在疫情期间的文化生活，巴西圣保罗州文化与创意经济厅近日发布了“文化在家”线上平台。巴西民众在该平台上可以欣赏视频、直播等文化活动，这些活动由圣保罗州的剧院、博物馆、艺术团体、文化中心等机构组织。

“我们将向所有人免费提供高质量的文化、艺术和创意内容，也为该行业的从业者创造收入。”圣保罗州文化与创意经济厅厅长塞尔吉奥·莱唐说：“人们保持社交距离，但仍然需要文化、艺术和创造力。因此，我们将加大线上活动的投入。”

联合国教科文组织发布的报告显示，文创行业是全球经济中最具活力的部门之一，应成为经济增长战略的一部分。此外，它还能创造就业机会，为消除贫穷和饥饿等挑战提供解决方案。

许多电影、演出和展览等文化活动因疫情取消或推迟，文创行业从业者面临着生存压力，仅在圣保罗州就有65万从业者没有收入。线上活动使相关从业者有机会获得收入。斯特凡尼·兰萨是巴西贝洛奥里藏特市的声乐教师，疫情发生后，她用线上授课的方式代替线下教学，不仅将原有学生留住了一半，还吸引到希望丰富居家生活的新学员参与，“甚至有科技公司联系我，请我为居家办公的员工线上表演，这让我对未来的发展充满希望”。

有分析认为，利用在线平台提供产品和服务已成为全球文创行业的发展趋势。但中小机构和个人要通过这种方式盈利，还需要政府和社会的激励。今年3月，巴西塞阿拉州政府投入100万雷亚尔（约合130万元人民币）启动“居家文化节：从家到世界的艺术”活动。文化节选出400件表演作品通过网络发布，既为居家隔离的民众提供免费文化产品，也扶持了当地文创行业。

（本报里约热内卢电）

《 人民日报 》（ 2020年05月08日 17 版）

(责编：杨曦、孙阳)