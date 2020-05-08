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电商助力“山货”俏销（微观）

——抗疫细节中的发展潜能⑥

原韬雄

2020年05月08日08:59  来源：人民网－人民日报
 

　　一朵木耳，让九山半水半分田的金米村长出了“金疙瘩”。

　　陕西柞水县金米村的脱贫致富，离不开“小木耳、大产业”的带动，离不开电商平台的助力。日前，习近平总书记在陕西考察时强调，电商不仅可以帮助群众脱贫，而且还能助推乡村振兴，大有可为。的确，一头是藏在深山人未识的宝贝，一头是庞大的国内消费市场，一根网线将供需两端拉近。在电商的带动下，柞水正在发生巨变。2019年，柞水县农产品线上销售额达1600多万元，同比增长122%，走向广阔市场的优质木耳成为脱贫攻坚的产业“生力军”。但电商助农不是把农产品搬到网上卖这么简单，并非家家户户摆个手机就能奏效。

　　电商助农，完善的基础设施是前提。从金米村的电商直播间往北走几百米，就是去年刚建成的村级电商服务点。目前，柞水县已实现镇级电商服务点全覆盖，县镇村三级物流体系基本完善，并建成县级物流分拣中心。“鼠标一点”“手机一架”看似简单，如果没有完善的交通、物流和信息通道，畅达的线上交易与货物配送就无从谈起。在今年的中央一号文件中，从支持延伸乡村物流服务网络，到加强村级电商服务站点建设，正是为了夯实农村电商的软硬件基础，为农户“触网”、产业集聚提供依托。

　　发展农村电商，产品质量是关键。拿柞水木耳来说，如何降低种植成本，如何在同类产品中脱颖而出，如何挖掘产品附加值，一直是摆在眼前的难题。近年来，柞水县引进农业龙头企业和生产线，与科研团队合作选育高质量菌种、提升管理水平，同时研发出木耳咖啡、木耳益生菌等新产品，赢得更多消费者的认可。以电商业态倒逼产品深加工、产业链延长，不断优化产业管理、科技创新等能力，方有望实现质量好、品牌响、产业稳、村民富的目标。

　　有人说，时下，数据成为新农资，手机成为新农具，直播成为新农活。的确，电商新业态，让更多面朝黄土背朝天的农户，手握新农具，干起新农活，变成“新农民”。电商专业化与数字农业离不开人才支撑，通过引才让更多技术及经营人才来到乡村固然重要，通过育才使更多村民掌握数字经济基本技能更是刻不容缓。经过专业培训，从拿锄头刨地变为用智能手机打理木耳种植，从简单的自产自销到掌握店铺运营统筹能力，更多柞水县农户具备了腿上有泥、心中有“数”的能力，为脱贫致富拓宽了路子。

　　疫情防控期间，“云买菜”“云买货”沉淀了大量消费需求，农村电商的深厚潜力被进一步挖掘。从田间地头的实时互动，到市长、县长直播带货，再到各大平台爱心助农，各平台农产品成交额大幅上涨，电商再次迎来了提质升级的新机遇。期待更多“土味山货”成为“网红尖货”，更多农户能将小产业对接大市场，让数字经济的种子播撒在田野上，为我们带来更多希望与惊喜。

　　【观点摘录】

　　从小木耳到大产业，我们看到的是中国经济“点、线、面、体”衔接有序、动态循环的缩影。

　　——央视网 

　　电商扶贫：不只是带货，更是带“路”。

　　——华声在线 


　　《 人民日报 》（ 2020年05月08日 05 版）
(责编：杨曦、孙阳)
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