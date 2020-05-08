交通运输部：“五一”假期全国累计发送旅客1.21亿人次

人民网北京5月8日电 （记者乔雪峰）“双重压力测试证明，交通运输可以让人民群众放心。”5月8日，交通运输部副部长刘小明在国务院联防机制新闻发布会上用了这样一句话来说明今年“五一”假期交通运输工作情况。他指出，面临着常态下疫情防控和保障出行的双重压力，在客流大幅增加的情况下，全国交通运输行业经受住了常态化疫情防控的“压力测试”，形成了常态化疫情防控下行之有效的交通运输秩序，为统筹疫情防控和经济社会发展提供了有力的交通运输保障。

刘小明指出，“五一”假期期间，全国铁路、公路、水路、民航、邮政行业运行正常，运输秩序良好，市场运行平稳有序，未接报疫情传播和行业不稳定事件，未出现大范围长时间公路拥堵，未接报重大及以上突发事件和生产安全事故，交通运输安全生产形势总体稳定。

刘小明表示，5月1日至5日，全国铁路、道路、水路、民航累计发送旅客总量1.21亿人次，日均2429.83万人次，较节前五日（4月26日至30日）的日均客运量增长了17.9%，同比减少53%。其中，全国铁路累计发送2847.7万人次，环比增长55.1%，同比下降60.9%；全国道路旅客运量约8614万人次，环比增长12.4%，同比下降49.9%；全国水上发送旅客371.3万人次，环比增长90.6%，同比下降32.9%；全国民航运输旅客316万人次，环比增长8%，同比下降63.8%。全国邮政行业揽收包裹10.68亿件，同比增长37.42%；投递包裹10.38亿件，同比增长38.93%；全国高速公路日均流量达4318.22万辆次，比2019年同期下降7.76%。

刘小明进一步指出，下一步交通运输部将按照党中央、国务院决策部署，深入总结评估“五一”假期常态化疫情防控和运输保障工作，围绕暴露出的问题补短板、堵漏洞、强弱项，重点做好以下三方面工作：一是进一步完善和深化落实常态化疫情防控举措，外防输入、内防反弹，毫不懈怠抓好常态化疫情防控工作。二是打通大动脉、畅通微循环，千方百计保障国际物流供应链稳定，为复工复产复商复市当好先行官。三是为经济社会和生产生活秩序全面恢复提供交通运输保障，确保完成交通运输决战决胜脱贫攻坚和全面建成小康社会目标任务。

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