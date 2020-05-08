交通运输部：五个方面做好常态化疫情防控工作

人民网北京5月8日电 （记者乔雪峰）今年“五一”小长假是检验常态下疫情防控工作的小长假， 5月8日，交通运输部副部长刘小明在国务院联防机制新闻发布会上对如何做好常态化疫情防控工作和交通运输保障工作进行了介绍。他指出，针对常态化疫情防控和交通运输服务保障的双重考验，交通运输部重点从五个方面开展工作：

一是统筹谋划，提前部署。交通运输部在4月中下旬就开始在全行业开展了新冠肺炎疫情防控的查隐患、堵漏洞、抓整改工作，自查整改了6类突出问题。节前，交通运输部主要领导也多次组织召开会议，部署落实党中央、国务院决策部署，专门印发通知，对“五一”劳动节期间疫情防控、服务保障、值班值守、安全生产工作进行全面动员和部署。假日期间，交通运输部深入一线，到机场、码头、车站、公交车、地铁等地方进行调研，明查暗访，现场督导指导相关防控和服务工作。

二是明确标准、精准施策。结合疫情常态化防控要求，在节假日之前修订3个新版指南，针对公交客运场站以及交通运输工具新冠肺炎疫情分区分级防控，出台3个新版指南，明确了疫情防控物资配备，明确场站工具消毒、通风、测温、乘客自身防护的要求，同时也明确了留观区的设置、乘客信息登记等相关工作。

三是突出重点，狠抓落实。落实是最关键，主要是在六个方面进行落实：1.落实客运场战、服务区、收费站和交通工具的通风消毒，“五一”期间因为人流量比较大，相关工作加大力度、加大频次；2.落实乘客体温检测，在上车前、途中进行检测；3.落实从业人员和乘客防护，客运场站、服务区、收费站、交通工具的相关服务人员都佩戴口罩上岗，并且要求乘客也佩戴口罩出行；4.落实控制人员聚集度和设置留观区域，设置复测体温人员的专用通道和发热乘客的隔离区，结合实际情况及时限流，控制旅客排队间距；5.落实乘客信息登记；6.落实宣传疫情防控的措施。

四是指导重点地区做好“内防反弹”。指导湖北、北京等地交通运输部门因地制宜、因时制宜，抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作。同时指导上海、浙江、广东等重点航运省市的交通运输和海事部门加强联动，全面掌握国际航行船舶的动态和船员健康的情况，有序组织国际航行船舶中国籍船员在中国境内进行换班，从而保障国际物流供应链的稳定。

五是切实做好“外防输入”。严格落实各口岸的相关防控要求，狠抓关键环节和重点人员的防控工作。同时继续暂停所有国际航运客运航线的载客业务和进出我国境内港口的邮轮运输业务，把牢疫情输入关口。

刘小明最后表示，针对客运站人员密集，“1米线”等防护措施在落实过程中的困难和问题，补短板、堵漏洞、强弱项，深化落实常态化疫情防控举措，外防输入、内防反弹，毫不松懈地抓好常态化疫情防控工作，为打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战做出交通运输的贡献。

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