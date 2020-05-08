中国国货发光 快手引领国潮

国货已经为国潮。在迎来第四个中国品牌日之际，由人民日报社发起，人民日报文化传媒有限公司、快手主办的2020年“国货发光”大型传播项目将于5月8日正式启动并上线。

据悉，本次“国货发光”项目以“致敬责任时代 挺我国货品牌”为主题，设有“国味、国风、国潮、国技”四大主题，依托更加迎合年轻时代、聚焦国潮经典的精彩活动，借助快手短视频平台广大的群众基础和中国民族品牌上下贯彻国货发光的活动主张，持续为“国货发光”助力。

“国货”之光点亮世界

新中国成立70年来，中国品牌因改革而兴，与时代同行，见证了市场的伟力、创新的活力和匠心的魅力，也经历了从小到大，从弱到强的历史变革。从回力小白鞋“登上”国际时装周，到故宫联名产品享誉全球……越来越多的中国品牌凭借质量与口碑的双重认可，在国际舞台上大放异彩，留下许多让世界惊叹的“发光”瞬间。

一个个中国品牌的崛起，不仅是中国品牌自身的努力成果与人民生活质量的提升证明，更从不同维度时刻传播着国家的强大形象。

随着我国综合国力的不断提升，国人对于中国文化与中国元素的民族文化自信也在不断攀升，更多国货凭借过硬的“中国质量”在成熟的国际市场环境中脱颖而出，而这背后离不开的，是像快手这样的“国民级”短视频应用平台，不断积极探索深入传播民族文化记忆，将国味、国风、国潮、国技文化与中国品牌力量深刻的传递到每个人的心里。此次人民日报联合快手共同发起的“国货发光”项目，就是对中国品牌与国货价值最好的诠释和表达。

快手引领“国潮”

以90后为主体的“国潮青年”作为新国货的消费主力，对于市场和时尚潮流的敏感度更高。融入中国文化内涵、接轨世界潮流的“国潮”文化也在更多年轻人的生活中流行，他们也成为了“国潮”复兴的关键因素。

作为广大年轻人表达真实自我的国民短视频平台，快手坚持普惠和“以人为本”的价值理念，在社会责任感和社会正能量传播上，起到了积极良好的引导作用，充分赢得国民认可；在品牌价值传播层面，积极挖掘传播中国品牌的文化市场价值和创新理念，全面推动我国具有自主知识产权的民族品牌高速发展。

在快手上，越来越多的用户开始关注并抢购国货品牌。4月26日，快手超级品牌日李宁专场吸引了共计500万老铁围观抢购，销售总额突破1500万。3月14日，快手超级品牌日美特斯邦威专场吸引了1148万人次观看，点赞量高达4111.2万，在线同时观看人数峰值高达98万，下单超过67万次，总销售额4588万元。

借助于“国货发光”项目，快手希望能进一步将普惠价值观在文化广度和文化深度进行积极探索，让更多国民品牌在中国制造的影响下，走出国门，走向世界。

携手共助“国货发光”

2017年，国务院提出设立“中国品牌日”，标志着“发挥品牌引领作用”上升到了前所未有的高度。开展“中国品牌日”活动，加快推动供需结构升级，充分体现了党和国家对品牌工作的高度重视和加快品牌建设的殷切期望。

人民日报自2017年以来推出“品牌强国计划”，依托全媒体、多渠道融合传播力量，持续为品牌助力“发光发热”，三年来成果颇丰；本次联合快手发起的“国货发光”活动，也将在国民短视频平台快手的支撑下，用创新的方式突破中国品牌传播桎梏，用情怀沉淀国民记忆，用视频点燃国民热情，让国货不仅在我们心中留下更立体深刻的标签，更是将国货、国潮推向更高的舞台。

据悉，国货之光活动将于5月8日至5月27日全面开启，让我们携手同行，为国货打call，为国潮发声。

(责编：许维娜、夏晓伦)