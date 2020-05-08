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助力消费升温 浦发银行长三角卡之购物主题版温暖上市

2020年05月08日14:57  来源：中国网
 

　　上海作为社会消费品零售总额超过万亿的城市，在立夏到来之际，首创“五五购物节”，继续释放被短暂冻结的内需潜力。浦发银行作为上海金融机构的先锋力量，立足长三角，于国内发行首张以长三角一体化建设为主题的信用卡。此次浦发信用卡继续践行“金融为美好生活创造价值”的使命，积极响应政策号召，从消费实际出发，在落实一系列惠民举措的基础上，推出浦发银行长三角卡之购物主题版，助力消费持续升温。

　　手握长三角的温度 定制健康问候

　　这是一张特别的信用卡，是浦发信用卡为持卡人定制的健康问候，用新型液晶感温科技，让金融产品拥有了健康服务属性。基于消费者健康防护意识增强的常态化趋势，浦发银行长三角卡之购物主题版以柱状温度为主视觉元素，卡面内含精细的液晶微粒阵列，运用医用体温感应和汽车外壳车温变漆等先进科技，当温度变化影响液晶微粒的排列时，能精确显示对应的颜色。变色范围在35.5℃-39.5℃之间，以红、绿、蓝三种颜色展示变温色块，持卡人只需将卡面感温区贴于额头10秒钟，便可通过变温色块对应的数值，了解自己目前的体温。

　　加码实惠力度 提振消费信心

　　面对横跨整个第二季度的“五五购物节”，品牌自身的厚度与耐力是加码实惠力度的强劲支撑。浦发银行长三角卡之购物主题版中所包含的多样权益，是浦发信用卡在客户服务方面的满满诚意，也是助力消费提振的坚定决心。

　　契合购物属性，打造专属福利。新客户于核卡后60天内完成任意合格消费，登录“浦大喜奔APP”搜索“长三角专区”，可在100元天猫超市享淘卡、100元京东E卡、agnès b高级绒毯、WRC 20寸旅行箱中任选其一作为开卡好礼。结合长三角主题日，12月31日前，持卡人每月合格消费达3888元，可于次月26日在指定时间段内参加A类权益抽奖活动，有机会获得德尔玛真空吸尘器、小浦惠花券等精美好物。消费达标至18888元，更可额外参加B类抽奖，囊括Moneta红石系列锅具、美的智能面包机、888积分等丰富奖品。

　　同时，浦发信用卡“小浦惠花”商户联盟平台，更是将长三角专属权益实惠送达，包含饿了么外卖随机立减、顺丰快递八折优惠、长三角区域小浦惠花商户消费返利及3倍积分等优质福利。持卡人于6月30日前登录“浦大喜奔APP-在线商城”，在长三角主题文化文创特色产品专区内，更可享0手续费分期购买产品以及全国包邮的实惠权益。并且专属机场CIP快速安检、休息室礼遇、机场停车等权益也为持卡人提供了更为便捷的出行服务。值得一提的是，浦发银行长三角卡之购物主题版延续浦发公益特色，支持持卡人以积分献爱心，关爱自闭症、脑瘫儿童等精神智力障碍人群，为促进长三角一体化进程营造更友爱积极的社会环境。

　　“五五购物节”是一项具有地域特色的促销活动，是民众的狂欢，也是品牌的秀场，浦发银行长三角卡之购物主题版是浦发信用卡对“五五购物节”的持续响应。浦发信用卡始终以用户为中心，以精准策划紧跟市场需求，持续创新，从未松懈。在“五五购物节”期间，浦发信用卡辐射长三角地区200余万持卡人，推行千亿授信的普惠举措，让实惠不仅存在于商品满减，还为持卡人创造更优渥的消费条件，满足持卡人不断高涨的消费热情。

　　行业分析人士指出，浦发银行长三角卡之购物主题版的上市，持续彰显了长三角一体化的经济活力与惠民福祉，浦发信用卡用贴心的金融服务与消费者建立时代关联，创新的温感科技，也赋予金融产品独特的健康基因，又一次真切传递出普惠金融的情怀和温暖。

(责编：许维娜、夏晓伦)
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