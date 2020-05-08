电商每周热点：协同保障市场运行 消费需求强劲释放

人民网北京5月8日电（记者毕磊）五一期间消费需求得到强劲释放，46城市地区被批准设跨境电商综合试验区，各地举办促销活动、发放消费券，多平台直播带货等强劲措施协同，全面复产复工、消费活跃、热情升温。电商平台企业、平台内商家和物流快递服务企业积极推进复工复产，有力保障了市场平稳运行。

1、“五一”小长假期间 消费潜力强劲释放

五一期间因疫情而暂停的消费需求得到释放。在各地举办促销活动、发放消费券，多平台直播带货等强劲措施的刺激下，假日消费活跃，消费热情升温。各电商平台、支付平台的数据显示，“五一”小长假期间，线上消费数据增长幅度较大，尤其是北上广地区消费趋于日常化。得益于旅游业的复苏，线下支付消费额也出现较大增长。来自支付宝的数据显示，“五一”小长假期间夜经济已恢复90%，“五一”小长假前三天已超清明假期3成。“五一”小长假期间，微信支付线下消费总额较3月环比增长30%，已经恢复并超过去年12月的消费水平。据支付宝统计显示，“五一”小长假期间，全国29个省份消费金额实现同比增长。其中，内蒙、新疆、青海等实现了超过60%的同比增速。根据部分省市发布的数据来看，“五一”小长假期间，客流量、消费额回升势头较为强劲。

（2020年5月4日晚，上海“五五购物节”正式启动，南京路步行街重聚人气，沿街不少商家采取“线上线下”联动，推出各类促销活动，吸引不少市民游客前来“血拼”）

2、雄安新区等46城市地区被批准设跨境电商综合试验区

近日，国务院发布《关于同意在雄安新区等46个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区的批复》，同意在雄安新区、大同市、满洲里市、营口市、盘锦市、吉林市、黑河市、常州市、连云港市等46个城市地区设立跨境电子商务综合试验区。据悉，跨境电子商务综合试验区将复制推广前四批综合试验区成熟经验做法，推动产业转型升级，开展品牌建设，引导跨境电子商务全面发展，全力以赴稳住外贸外资基本盘，推进贸易高质量发展。

3、一季度电商直播超400万场 平台内商家复工率已近90%

一季度，全国网络零售市场运行基本平稳，“宅经济”成为市场热点。商务部大数据监测显示，一季度电商直播超过400万场。家居用品、厨具、健身器材等受到消费者青睐，同比增长超过40%；笔记本电脑、打印机、键盘等居家办公用品销量也呈现10%以上的增长。网络零售中，涉农商品销售旺盛。一季度，全国农产品网络零售额达936.8亿元，增长31%。其中，肉禽蛋、粮油和蔬菜的增速均在70%以上。832个国家级贫困县网络零售额达277.5亿元，增长13.3%，比全国网络零售额增速高14.1个百分点。商务部监测显示，从品类看，药品、粮油食品等销售额增长超过20%。汽车用品、家具、服装鞋帽等产品的销售在3月份有所回暖。从地区情况看，东部和东北地区分别增长2.8%和8.7%。商务部大数据对350万家主要网络零售店监测显示，平台内商家复工率已近90%，比2月底提升20个百分点。

4、中物联：4月中国快递物流指数为104.5%，环比回升0.8个百分点

中国物流与采购联合会发布数据显示，2020年4月，中国快递物流指数为104.5%，比上月回升0.8个百分点。其中，商务快件指数和跨境快件指数环比出现不同幅度回落，农村快件指数环比保持较快回升，人员指数环比回升7.7个百分点，便利度指数小幅回落2.7个百分点。

5、电商助农 陕西农民主播近一年内猛增

近日，陕西省商务厅和阿里巴巴签署“春雷计划”战略合作协议，合作建设数字时代农业“新基建”，提升农产品产销全链条数字化水平，以数字化助农兴农打赢脱贫攻坚决胜战。双方将合力打通陕西农产品的电商上行通路，促成农产品标准化升级、提高物流配送效能、深入原产地直采、培养拥有直播带货能力的新农人，实现“从田野到餐桌”的全链条数字化升级。双方具体合作将覆盖六大方面，包括打造全国直播电商强省、加强农产品电商运营能力建设、赋能农村电商产业发展、畅通农村电商物流渠道、构建国际营销渠道、推动数字乡村试点建设。据统计，陕西如今已成“淘宝农民直播第一省”，当地淘宝农民主播近一年内猛增7倍，增速高居全国第一。在陕西，每4位淘宝主播就有1位扎根农村，为农民带货。为突破物流、信息流瓶颈，实现“网货下乡”和“农产品进城”的双向流通功能，陕西53个县域还开设有农村淘宝服务站400家，服务消费者超800万人。

6、五一期间抖音上共有3182名创作者为湖北带货

5月6日消息，五一期间，抖音上共有3182名创作者为湖北带货，帮助了945个湖北商家实现线上销售。其中最受欢迎、销量最好的三件湖北当地特产分别是周黑鸭、襄阳香菇牛肉酱和玉保松花皮蛋。此外，受疫情影响，国内大量产业带档口无法正常出口外贸订单，不少商家选择通过直播来拓展内需。据统计，假期里共有超2.3万家服装、皮具等产业带档口商家在抖音直播带货，寻找新的商机。

7、上海三年内新增智能取物柜1.5万台，建设300个社区生鲜前置仓

近日，上海市政府新闻发布会上，市商务委副主任周岚表示，近年来，上海高度重视电子商务配送网络建设，着力提升电商发展的基础设施配套支撑能力。计划三年内新增智能取物柜1.5万台以上，着力构建覆盖15分钟社区生活圈及住宅小区的智能末端配送体系；建设300个社区生鲜前置仓，3个城市分选中心。

8、阿里“双品购物节”：500多家老字号成交额超6亿元

5月6日根据阿里巴巴公布“双品网购节”阶段性战报，截至5月5日，与4月28日前一周相比，天猫成交环比增长28.2%。其中，超过500家老字号参与了双品节，活动成交额超过6亿元，较前一周环比增长15%。回力、恒源祥日成交额均超过1000万元，黄古林、青岛啤酒、美加净日环比增长均超过100%。

(责编：毕磊、夏晓伦)