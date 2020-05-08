58同城CEO姚劲波：赋能千万商家 让生活简单美好

人民网北京5月8日电 5月8日，58同城举办58神奇日活动，以“全力以服，皆得归属”为主题，汇聚58同城招聘、房产、本地生活服务等业务线，进行深入交流互动。58同城CEO姚劲波在《全力以服 皆得归属》的演讲中表示，58同城正在从一个以流量收入为主的平台迈向将来以服务收入为主的时代，以优质的服务促进流量的进一步增长。

姚劲波介绍说，经过十多年的发展，58同城成为有稳定收入并实现了盈利的公司。58同城APP流量稳步增长，在最近的多个季度增长持续超过收入增速。同时，也在去年提出要不断挑战自己、革新自我，内部BG化深入产业，把房产、招聘、汽车等等业务独立出来，希望成为行业里面扎根行业、负责任的一份子。围绕“打造最大基层招聘平台”、“加强二手车业务的发展”、“打造大中台”等关键词展开，全面贯彻“全力以服”的发展战略。

“这次新冠疫情的爆发影响了全世界的经济、生产生活的发展，58同城也在第一时间组织全球的分站来寻求医疗物资，向湖北等地区进行捐助。同时，我们宣布对平台千万商家的6大帮扶措施，包括上线紧急职位的招聘专场，建立专项资金帮扶政策，我们还加班上线了VR/直播等线上的连接工具。我们的房产业务更是宣布投入十亿的扶持基金，赋能整个房产经纪行业的发展。”姚劲波说。

目前，58同城拥有超4亿高活简历库，满足上千万家企业招聘需求。58同城招聘业务深耕基础用工、乡镇就业、白领求职等领域，覆盖了近90%的基础用工市场。姚劲波认为，在疫情影响下，可能很多企业不敢通知求职者来面试，视频面试就是很好的解决方案。我们在疫情期间，使用视频面试服务的雇主数量是春节前的十倍。

“我们的临感VR工具矩阵替代线下看房，从房源展示到即时互动、同屏带看、一键装修等等，数字化总计700万套临感VR全景房源。用户和经纪人可以隔着屏幕多方通话，通过VR带看连接量快速提升，VR看房房源的平均点击率是普通房源的1.53倍，房均停留时长是普通房源的6倍。”姚劲波认为，这些新技术的应用，加大了用户和商户的连接，促进了交易，尤其是在疫情的形势下，为房地产、招聘、生活服务的各行各业带去了新的能量。

据悉，58同城除了在城市里面提供服务外，也进一步在过去的一年关注下沉市场，关注内容服务，推出了两个全新的品牌——58同镇和58部落，开启了商业化路径的尝试。

“经过过去一年的努力，通过各条业务线的精耕细作和58部落等新品牌的打造，58同城这个品牌将越来越成为一个本地内容和社区的品牌，它是在你身边的、是亲切的、也是有温度的。”姚劲波表示。

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