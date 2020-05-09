来华直接投资净流入336亿美元

本报北京5月8日电 （记者邱海峰）国家外汇管理局8日发布的数据显示，2020年一季度我国国际收支虽受新冠肺炎疫情影响，但仍保持在基本平衡的区间内，经常账户呈现小幅逆差，直接投资持续净流入。

数据上看，2020年一季度，国际收支口径的货物贸易顺差264亿美元。其中，货物出口4685亿美元，同比下降11%；进口4420亿美元，同比下降2%。2020年一季度，服务贸易逆差470亿美元，同比下降26%。

同时，2020年一季度，直接投资净流入149亿美元，主要是来华直接投资净流入336亿美元，体现外国投资者在华投资兴业具有长期意愿；我国对外直接投资净流出187亿美元，显示企业对外直接投资平稳有序。

国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英说，当前，我国疫情防控形势持续向好，复工复产正在逐步接近或达到正常水平。我国经济展现出巨大韧性，经济结构不断优化，改革开放进一步深化，未来我国国际收支总体平衡的基础依然坚实。

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