外资在华兴业热情不减

本报北京5月8日讯 记者姚进报道：国家外汇管理局5月8日公布了2020年一季度国际收支平衡表初步数据。国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英表示，虽然一季度我国国际收支受到了新冠肺炎疫情影响，但仍保持在基本平衡的区间内，经常账户呈现小幅逆差，直接投资持续净流入。
具体来看，一是货物贸易保持顺差。受年初假日因素叠加疫情影响，2020年一季度，国际收支口径的货物贸易顺差264亿美元。其中，货物出口4685亿美元，同比下降11%；货物进口4420亿美元，同比下降2%。
二是服务贸易逆差缩小。2020年一季度，服务贸易逆差470亿美元，同比下降26%。旅行和运输仍是主要的逆差项目。其中，旅行逆差416亿美元，同比下降28%，主要是由于疫情期间出境旅行明显减少；运输逆差117亿美元，同比下降6%。
三是直接投资持续净流入。2020年一季度，直接投资净流入149亿美元，主要是来华直接投资净流入336亿美元，体现外国投资者在华投资兴业具有长期意愿；我国对外直接投资净流出187亿美元，显示企业对外直接投资平稳有序。
王春英表示，当前，我国疫情防控形势持续向好，复工复产正在逐步接近或达到正常水平。我国经济展现出巨大韧性，经济结构不断优化，改革开放进一步深化，未来我国国际收支总体平衡的基础依然坚实。
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