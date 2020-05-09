原标题：听民意，解民忧 人大代表玩转短视频平台

图为全国人大代表梁倩娟在快手平台上听取基层意见

近日，全国人大代表、陇南市政协委员梁倩娟在快手平台上积极听取基层意见的做法被媒体报道，据统计，该视频播放量已经突破2000万。人手一部手机的移动互联网时代变成各个行业的桥梁，而平台的作用也逐渐成为政企对外输送信息的重要渠道。

通过站内搜索不难发现，越来越多的基层干部紧跟脚步，纷纷在快手等直播平台上注册账号，通过和网民的在线交流深入基层，听民意，解民忧。用最快的速度走进群众，了解群众，不再单纯的依靠“大会小会”沟通“难点”。

近日，两会召开时间正式确定，全国政协十三届三次会议和十三届全国人大三次会议分别将于5月21日和5月22日在北京召开。人大代表们也将带着各自的议案前往北京，这是他们通过多方了解的民众意见的真实集合。

受新冠肺炎疫情影响，全国各地方两会被迫推迟，如今，随着疫情防控形势持续好转，多地在确保安全有序的前提下，陆续采用“主会场+分会场”视频连线的方式召开了“线上两会”。由此可见，短视频平台正在成为各级人大代表与基层沟通、倾听民意、扶贫助农的新载体。

长期以来，贫困地区、偏远山区由于交通不便、信息闭塞等原因，很多优质农产品存在销售渠道单一、市场小、收益低等问题。特别是今年，受到新冠肺炎疫情的影响，很多农副产品、土特产面临积压、滞销等困境。

“快手”们的出现恰到好处，在梁倩娟及当地基层领导的带动下，直播带货和电商扶贫已经成为地方经济发展的重要途径，地方领导干部不断拓宽思路，扶持电商助农新模式。通过直播的方式与网民沟通，充分了解到网民想法，并利用电商扶贫带货的模式，将家乡土特产销往全国各地。拥有17.4万粉丝的梁倩娟，仅2019年一年，在快手平台上售出的农特产品超过10万斤。

此外，梁倩娟在与网友沟通的过程中，介绍了自创的“直播慰问”扶贫新模式。通过走访当地贫困户，梁倩娟将快手平台销售农产品的利润，拿出一部分购买一些日常必需品送给他们，这一善举吸引了超过10万人观看，梁倩娟在直播中展示了贫困户家里的情况，农产品很快脱销。当地的慰问扶贫落到实处，千里之外的热心网友也能通过购买农产品贡献了自己的力量，梁倩娟的“直播慰问”收到了广泛称赞。

图为全国人大代表吴云波在快手平台上听取基层意见

像梁倩娟这样的基层代表还有很多，他们都是通过不懈努力，逐渐成为带动周边群众脱贫致富的中坚力量。内蒙古通辽市的全国人大代表吴云波，用快手短视频直播的方式拓展销路，比如在4月9日的一场直播带货中，在1小时内吸引到16.2万人观看，销售牛肉类套盒产品上百单。

当然，直播平台能够帮助的不仅是电商扶贫带货，国家非物质文化遗产满族刺绣的传承人孙艳玲、豫剧领军人物李树建等代表也在快手上对非物质文化遗产和传统文化进行传播，以便让网友能够进一步了解这些日常生活中难以接触的传统文化。

短视频平台不在是娱乐的承载地，它正成为当前移动互联网时代下的交流平台，通过平台能力输出更有价值的信息。人大代表利用短视频平台直播获取民众意见就充分证明其能力，而从普通消费者到企业经营者再到政府管理人员，都可以通过短视频了解到社会变迁。

2020年伊始，伴随着5G的大规模商用，短视频和直播进一步拓宽了应用场景，可以说短视频和直播逐渐走进了各行各业！当短视频平台打通数字供应链，盘活互联网“流量”，贫困地区农产品借助互联网变成了“香饽饽”。传达与交流正在从即时通讯软件的垄断中释放，短视频背后蕴藏的能力也将借移动互联网之风成为推动互联网进程中最重要的那一波头浪。（文/周靖杰）

(责编：毕磊、夏晓伦)