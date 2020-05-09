中国首个国家转化医学基础设施工程封顶

5月7日，国家重点实验工程——中建一局转化医学国家重大科技基础设施(四川)项目主体结构全面封顶，该项目是中国首个生物治疗转化医学国家重大科技基础设施。

该项目建筑面积3.88万平米，包括生物治疗转化医学大楼、电镜实验室及污水处理站等，建成后将成为全球建设规模最大、装备最先进的生物治疗转化医学研究设施，可供2500名科学家针对肿瘤、心脑血管等重大疾病开展研究工作，将治疗研究周期由目前的10至12年缩短到5至8年。

项目自开工以来，精心组织施工策划，有效保障了施工进程。电镜实验室基础及主体结构施工过程中，由于科研电镜设备运行时会产生磁场，普通钢筋会对设备产生干扰，项目经过调研，采用了钢筋环氧树脂喷涂施工技术原理，将钢筋表面净化、清理干净，并对缺陷部位进行处理，通过环氧树脂涂层将钢筋外表面进行全面覆盖、严密包裹，密封钢筋表面，形成了阻隔钢筋与外界电流接触的环氧树脂绝缘层，使科研电镜设备处于稳定环境当中，确保了电镜设备运行时数据的准确性。

该项目由中建一局三公司承建，自复工以来，项目坚持疫情防控与复工复产两手抓，点对点接送劳务工人89人。截止目前，项目已有27名管理人员，172名工人，安全返岗投入生产，计划于2020年11月30日全部竣工。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)