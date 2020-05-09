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58同城启动2020年超职季 提供优质招聘服务

2020年05月09日14:34  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京5月9日电 5月8日，58同城以“全力以服，皆得归属”为主题，举行2020年58神奇日线上活动。活动现场，围绕58同城招聘业务以及行业发展，58同城CEO姚劲波号召58同城“全力以服”提供更优质高效的在线招聘服务。58同城副总裁杜岩则发表了关于招聘业务的主题演讲，他表示，要以一站式在线服务为用户客户赋能。当天，58同城2020年超职季正式启动，将为广大求职者带来丰富多元的优质岗位，助力企业选拔招聘优秀人才。

引领行业提升在线招聘服务质效

随着经济发展日渐回暖，就业市场逐步复苏。据58同城招聘研究院数据显示，500-999人规模的企业招聘需求在节后第八周就达到了101%，节后第10周的求职需求已恢复到去年节后高峰的98%。58同城CEO姚劲波表示，围绕“打造最大基层招聘平台”，58同城全面贯彻“全力以服”的发展战略，从一个以流量收入为主的平台迈向将来以服务收入为主的时代，以优质的服务促进流量的进一步增长，让人们获得简单美好的招聘服务，使每个人都能在城市里“皆得归属”。

58同城副总裁杜岩在演讲中介绍，目前，58同城拥有超4亿高活人才库，满足上千万家企业招聘需求。58同城招聘业务深耕基础用工、乡镇就业、白领求职等领域，覆盖了近90%的基础用工市场。为更好的满足就业需求，积极践行企业社会责任，58同城开展了一系列线上招聘活动，包括春季线上招聘会、2020年春风行动招聘配送专场、薪动节等活动等，全力做好促招工、稳就业工作。并联合人民日报、新华网、北京商报等媒体举行直播招聘等专场活动，通过一站式汇聚众多名企优岗，精选60万优质工作岗位，为企业解决复工招工难问题，赢得了广大求职者和招聘企业的高度赞誉。

不仅如此，杜岩还表示，58同城发挥在线招聘优势，推出视频面试、直播招聘、VR企业等一系列智能化招聘工具，为企业和人才架起无障碍“云招聘”桥梁。以不断优化的招聘服务，解决了企业招工的燃眉之急，也为求职者提供了方便快捷的择业体验。

多元举措“全力以服”创造价值

据悉,超职季是58同城重磅打造的招聘品牌IP，2019年，58同城与餐饮、零售、房产、物流领域超级雇主合作，为用户便捷精准地提供职位。半个月内，爱奇艺、芒果TV、抖音等主要线上媒体，为58同城超职季活动带来超11亿次曝光。李宁简历投递量飙增至活动前22倍，顺丰速运所收简历几乎覆盖所有职类。在58神奇日上，58同城正式推出第二期超职季活动，通过线上线下相结合，与更多品牌雇主合作，为更多求职者送上优质便捷的招聘服务，使企业的招聘需求得到满足。

在杜岩看来，58同城2020年的口号是“全力以服”，定将更好地服务求职者和企业。58同城将继续从B端赋能、C端赋能、专业赋能三大方面发力，为广大企业尤其是中小企业创造更大价值。除此之外58同城将启动58同城大学计划，以人才培养为主线，以服务产业为目的，依托国际资源和机制创新，为企业雇主提供具备职业技能和综合素质的应用型人才。58同城招聘研究院也将继续发挥优势，继续发布专业权威的招聘求职数据，助力求职者高质量就业，帮助企业吸引和留住人才。

通过招聘体系产品、系统、专业等各方面的服务进阶，58同城将引领行业为求职者招聘方提供优质高效服务，以一站式在线服务为用户客户赋能。杜岩表示，“58同城招聘愿做最坚实的伙伴，构建一站式服务体系，为用户提供全方位的招聘服务，让我们一起期待2020年超职季的到来”。

(责编：栗翘楚、孙阳)
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