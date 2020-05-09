财政部：3月全国共销售彩票105.10亿元 同比下降69.9%

人民网北京5月9日电 （任妍）5月9日，记者从财政部官网获悉，3月份，全国共销售彩票105.10亿元，比上年同期（简称“同比”）减少244.41亿元，下降69.9%。受新冠肺炎疫情影响3月份彩票销量同比降幅较大。其中，福利彩票机构销售51.77亿元，同比减少113.70亿元，下降68.7%；体育彩票机构销售53.33亿元，同比减少130.72亿元，下降71%。
1-3月累计，全国共销售彩票377.20亿元，同比减少685.96亿元，下降64.5%。其中，福利彩票机构销售180.67亿元，同比减少309.93亿元，下降63.2%；体育彩票机构销售196.54亿元，同比减少376.03亿元，下降65.7%。
分类型彩票销售情况：3月份，乐透数字型彩票销售87.11亿元，同比减少96.96亿元，下降52.7%；竞猜型彩票销售7.68亿元，同比减少86.26亿元，下降91.8%；即开型彩票销售10.29亿元，同比减少13.82亿元，下降57.3%；视频型彩票销售0亿元，同比减少47.24亿元，下降100%；基诺型彩票销售0.02亿元，同比减少0.14亿元，下降89.6%。3月份，乐透数字型、竞猜型、即开型、视频型、基诺型彩票销售量分别占彩票销售总量的82.8%、7.3%、9.8%、0.0%、0.1%。
1-3月累计，乐透数字型彩票销售236.79亿元，同比减少313.33亿元，下降57.0%；竞猜型彩票销售75.72亿元，同比减少248.87亿元，下降76.7%；即开型彩票销售38.07亿元，同比减少25.77亿元，下降40.4%；视频型彩票销售26.50亿元，同比减少97.77亿元，下降78.7%；基诺型彩票销售0.11亿元，同比减少0.23亿元，下降67.3%。1-3月乐透数字型、竞猜型、即开型、视频型和基诺型彩票销售量分别占彩票销售总量的62.8%、20.0%、10.1%、7.0%、0.1%。
分地区彩票销售情况：3月份，与上年同期相比，全国各省份彩票销量均出现下降，其中广东、山东、江苏、浙江和湖北减少额较多，同比分别减少26.62亿元、18.85亿元、18.1亿元、16.38亿元和15.78亿元。1-3月累计，与上年同期相比，全国各省份彩票销量均出现下降。
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