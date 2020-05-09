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专家学者热议“云经济”机遇与挑战

2020年05月09日14:05  来源：人民网-财经频道
 

“云经济”时代已然来临，新技术新模式革新不断深入，云上赋能如何助力品牌与营销升级，成为业内关注的热点。5月8日，《商学院》杂志发起了“2020年首届中国品牌营销‘云峰会’暨2020年TOP营销案例评选启动仪式”，探讨“云经济”带来的机遇、挑战与经验。

当前，生鲜配送、线上购物、在线教育……一系列在线模式引爆了新经济走向上行。这其中，直播带货成了热词，多个行业开始审视直播的力量。

国际高端家电品牌卡萨帝以场景替代产品，发力场景直播，在行业整体不利的情况下，仍然在冰箱、洗衣机、空调等领域实现了正增长；生鲜零售平台百果园实施线上线下一体化战略，电商建设与社群打造不仅保证了与消费者之间的远程互动交流，也保证了“送到家”的服务；COOC中海商务也在疫情期间举办了全国的“云端洽谈会”，通过线上直播、线上小视频，把用户的业务用云端形式撮合与其他租户的交易，助力租户复工复产……

“全媒体时代，企业营销的玩法越来越多，但是能否真正助力品牌构建，赢得顾客信任却有云泥之别。”《商学院》杂志社社长李佩钰表示，“金子什么时候发光，取决于能力，这就要求企业建立长期的竞争力，而不仅仅只是图一时的流量，毕竟，只有品牌才意味着信任和认同。”

“在今天，无论是传播也好、产品也好、场所也好，都成了大量数据的沉淀、积累，有实时发生的，有历史沉淀的。这些都形成了可做整合、可做分析、可做咨询、可视化、工具化还有模块化的数据。也就是说，营销凭借着这种大数据的基础进行了全新的业态。” 中国传媒大学广告学院资深教授黄升民指出。

黄升民认为，营销的变局在于整个大环境在变化，其中一个典型现象就是“平台化”。平台代表着原有渠道的改变，渠道代表着资源是稀缺且可管可控的，但平台不是，通过平台，方方面面的人都可以参与进来，成为一个多边市场。数据、技术一直是营销的基础、营销的手段。如今数据越来越多，层级越来越丰富，并愈发成为经营的开始和核心的资源。与此同时，要做到对未来的预判，在数据之外还要把人放在第一位，并形成经验库、知识库。（牛广文）

(责编：栗翘楚、孙阳)
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