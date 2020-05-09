闪耀2020中国品牌云峰会即将开幕

人民网北京5月9日电 （任妍）5月10日，中国广告主协会主办，未来智慧有限公司等协办的2020中国品牌云峰会即将拉开帷幕。

据了解，本届峰会的主题是“品牌耀中华，我为中国品牌打call”，根据全球经济环境、中国品牌发展现状及新冠疫情的影响，将设置“从中国制造到中国品牌”、“品牌抗’疫’，责任担当”、“疫情之下企业的电商转型之路”、“品牌国际化与本土化”、“中国国潮品牌新动能”等议题，并拟邀请中国广告主协会会长杨汉平、中国上市公司协会会长宋志平、原故宫博物院院长单霁翔及央视知名主持人郎永淳、赵普等嘉宾出席本次峰会，共同探讨中国品牌如何营销未来。

据悉，中国广告主协会、北京弘品文化传媒有限公司、未来智慧有限公司学堂在线等多家单位将于峰会当天，共同发起成立中国品牌数字营销联盟，作为先行者，联盟立足于助力中国品牌数字营销良好态势的形成与长久发展，荟萃中国自主品牌与媒体、互联网及高等院校、科研院所等中坚力量和相关机构的鼎力支持，为中国自主品牌服务，支撑政府决策，推进中国品牌发展，为实施品牌战略提供必要支撑，着力聚集产业生态各方力量，共同探索中国品牌数字营销的新模式和新机制，开展试点示范，广泛开展各方合作，形成中国品牌数字营销的合作平台。

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