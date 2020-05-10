青岛要打造世界工业互联网之都 专家这么看

人民网北京5月10日电 （任妍）5月8日，青岛市举办全球创投风投网络大会，青岛市委书记王清宪在主旨演讲中再次提出青岛要打造世界工业互联网之都的目标，并向全球发出“英雄帖”。他表示，信息技术制造成就了深圳，消费互联网成就了杭州，工业互联网成就的必是青岛。

王清宪认为，工业互联网要依托工业实力雄厚、应用场景丰富的制造业场景，青岛具备这一条件，青岛正在打造以工业互联网为主题的创新创业生态体系。同时，工业互联网产业生态的打造，必将引来更多的产业新要素，促进更多要素之间的互动耦合，为创投风投基金开拓广阔的投资领域和项目源。

当工业互联网“邂逅”资本，未来会给青岛带来怎样的变化？青岛应该怎么干？人民网财经采访工业互联网领域的有关专家，为青岛工业互联网的建设发展建言献策。

中国信通院信息化与工业化融合研究所数字化转型与智能制造研究部主任李铮：

实体经济是金融的根基，金融是实体经济的血脉，打通产业发展、科技创新、金融服务生态链，形成完备高效的投融资体系是壮大工业互联网发展的有效途径。未来青岛市的产业界和金融界应抓住工业互联网的发展机遇，充分发挥产融结合的先进机制和重要推动力作用，打造由政府、投融资机构构成的多层次多渠道的投融资体系，不仅能够填补新兴产业的资金缺口，更能为其提供专业化的指导和管理经验，使工业互联网领域的创新从研发到试验测试，再到商品化、产业化的整个过程顺利实现，进一步壮大工业互联网生态体系，形成产融结合、良性互促的发展格局，共同做好信息化和工业化深度融合这篇大文章。

中国人民大学国家发展与战略研究院研究员、中国政府债务中心主任刘晓光：

工业互联网是近年来推动传统产业改造提升的新的重要抓手，2019年国务院政府工作报告提出要打造工业互联网平台，拓展“智能+”，为制造业转型升级赋能。从经济学的角度，工业互联网一方面将产生信息优势，促进要素自由流动和优化配置，从而为传统产业注入新的活力，另一方面还将产生规模优势和溢出效应，促进创新创业和配套产业发展，从而激发经济新动能。青岛具有实力雄厚工业基础、开放友好的营商环境、富有活力的生态系统，这是青岛在打造工业互联网方面的比较优势，工业互联网与创投资本的结合则为充分发挥工业网的效能提供了新的机遇。一方面，工业互联网本身是一项需要加强投入的新型基础设施建设，涉及5G、大数据、云计算等新技术场景的应用，需要发挥资本的力量和技术要素配置能力；另一方面，工业互联网带来的创新创业等新要素，离不开创投资本的孵化和产业化运作，这不仅提供了识别创新项目的市场化工具，也解决了促进创新型企业发展的资金和市场问题。

商务部研究院产业国际化战略研究所所长崔卫杰：

当工业互联网“邂逅”资本，将会加快推动新一代信息技术与制造业深度融合，加快推动青岛市工业互联网创新发展，在促进工业加快转型升级的同时，对部分产业生态将会带来颠覆性变化，产业链链主、价值链形态和供应链结构等都将发生显著变化。但是，相关产业生产效率会大幅跃升，信息、数据等新型要素价值将会得到更充分体现，并带来价值的实质性跃升。青岛有关政策应更多关注工业互联网在不同行业的不同表现，量身定制更有针对性、适合不同产业特点的差异化政策和制度。

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