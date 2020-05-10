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政府做什么？企业怎么做？权威专家支招儿新时代品牌建设

2020年05月10日14:01  来源：人民网-财经频道
 

回放：云上2020年中国品牌日活动

人民网北京5月10日电（许维娜）10日上午，云上2020年中国品牌日活动召开。“我们对中国企业创建品牌、发展品牌还是有非常强的信心的。” 十三届全国人大常务委员会委员、中国行政管理学会会长、清华大学公共管理学院院长江小涓在围绕“后疫情时代品牌建设”主题演讲时表示，新时代的品牌发展，市场和政府两手都要用好。

“在速变、多元化、不确定的时代，政府挑企业培养是非常困难。”江小涓认为，在品牌内容和类型极为丰富、品牌迭代速度快的时代，企业是品牌创造的主体。

后疫情时代，如何把握品牌建设新时代特点？政府与企业如何迎接机遇与挑战？

江小涓判断，企业还是要以质量为基础，充分理解当代品牌建设的新的要求、新的内容和新的类型，以创新的精神，推动品牌建设，为企业带来知名度，高信誉度，高效益和长期发展的能力。

江小涓呼吁企业要关注疫情之后，公众在知晓品牌、体验品牌、忠诚于品牌的方式和渠道的重要变化，特别是消费品牌，要用好国内外产业链重组过程中品牌的影响力，并且塑造新的品牌。

从政府角度，江小涓认为政府要为企业创造品牌提供普惠型的环境，包括制定标准、推广品牌企业、为企业营造公平的竞争环境和法治环境等等，要保护好知识产权，打击侵权，帮助品牌企业创造良好的运行条件。

江小涓强调，品牌有外部性和国家利益，政府一定要更好地发挥作用。国家品牌形象和国家形象的塑造，是一体的，相互促进的。 “品牌建设的外部性，还在于你塑造一个企业的品牌，更多企业、行业和国家的利益都能体现出来。”

另一方面，品牌发展要符合新时期战略目标。江小涓认为，品牌创造是需要提供应用场景的，很重要的就是要提供应对场景。同时，新类型的品牌风险也需要政府集中应对。她举例称，互联网远程医疗、远程诊断，它的探知的设备，产业链没有问题，要给它提供落地的场景，这才有利于中国的企业在现在很好的基础之上，做出示范，做出品牌，走向世界，展示这类企业的能力。

“质量是品牌的基础，脱离质量，背离诚信原则的品牌会带来极大的商业危害。”在江小涓看来，一方面大型平台有它的影响力，可以塑造品牌，但是大型平台一定也可以利用它的市场地位去损害品牌企业的利益。另一方面，资本市场上为了做势，也会损害品牌企业的利益，还有很多其他的风险。

“这些风险怎么把握，底线在哪，边界在哪里，要提早很好地研究。” 江小涓说。

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(责编：夏晓伦、毕磊)
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