中央广播电视总台举办中国品牌日主题系列活动

本报北京5月10日电 （记者刘阳）5月10日，以“信心：品牌强国工程推动中国经济内循环加速”为主题的中央广播电视总台“中国品牌日”主题系列活动成功举行。活动由一场“品牌强国论坛”、两场“品牌大集”网络活动、5小时10分钟不间断直播、多期电视端特别报道构成，采用大屏小屏互动、线上线下结合的“组合拳”形式立体展开。

围绕“品牌引领消费新常态”“如何借助国潮消费推动品牌升级”“新消费、新国潮、新机遇”等话题，企业家们纷纷发表了精彩见解，认为新消费时代品牌的价值，在于为客户提供价值，品牌必须面向未来做建设。智能物联时代，“中国制造”的民族品牌要向“中国智造”的“新民族品牌”升级换代。

论坛还发布了中央广播电视总台“品牌强国工程”2020倡议，表示要在脱贫攻坚决战决胜之年书写关键之举，以品牌的行动和力量，为推动中国经济高质量发展不懈努力。

《 人民日报 》（ 2020年05月11日 08 版）

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