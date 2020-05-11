助力复工复产 诠释责任担当

蒙牛现代牧业在江苏宿迁建设的规模化牧场。
蒙牛紧紧抓牢经济责任、社会责任主线，实现企业高质量发展，助力中国奶业振兴，打造世界级的中国乳业品牌。
20多年前，蒙牛怀揣着做强中国乳业、守护国民健康的责任感，在内蒙古大草原诞生。多年来，企业快速成长壮大，跻身全球乳业十强。中国乳业从曾经的“小作坊”式经营，迈入了集约化牧场、智能化工厂的现代化时代，相比不少传统乳业强国实现了“弯道超车”。
坚守质量，是蒙牛责任的基础。“奶以安为要”，我们处处贯彻“不妥协”的理念，把保障食品安全、提升产品品质作为一切工作的重中之重。不断创新，是蒙牛责任的驱动。我们积极响应国家新基建号召，建设数字牧场、打造智能工厂、构建智慧物流、用大数据赋能销售，成为全国乃至全球乳业数字化转型的引领者。产业共赢，是蒙牛责任的抓手。作为“强乳兴农”倡议的提出者，我们一直着力构建和完善奶牛养殖和乳品加工之间的利益联结机制，推动实现共担风险、共享成果、共同发展。蒙牛更积极承担起行业“国家队”的社会责任，走生态优先、绿色发展之路，在绿色包装、节能减排、牧业治沙等方面创造出一系列经典案例。
疫情防控中，蒙牛积极响应国家号召，快速复工复产，保障全国乳品市场供应和价格稳定。先后投入7.4亿元，为抗疫一线工作者、患者提供营养支持，在武汉捐建“中华慈善总会疫情防控应急物资中心”，将牛奶等捐赠物资送到全国1万多家医院。此外，还筹备了30亿元免息资金和全年100亿元的金融授信，帮助广大奶农共渡难关。
责任与担当是用金钱买不来的无价财富，并将转化为推动企业高质量发展的不竭动力。蒙牛人将用产品与服务满足人民日益增长的美好生活需要，用营养和创新让健康与快乐代代相传，用责任与担当打造真正具有世界影响力的中国乳业品牌。
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