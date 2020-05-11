坚持普惠金融 打造行业标杆

微众银行文化墙。

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微众银行是首家互联网银行、民营银行，以践行普惠金融为己任，在监管部门的指导下将自身定位为专注于服务小微企业和普罗大众的互联网银行，明确提出了“让金融普惠大众”的使命和“科技、普惠、连接”的愿景，为中国银行业在新时代的业务转型和创新发展初步探索出一条新路。

5年来，我们坚持普惠金融战略定位不动摇，坚持创新驱动业务发展不松懈，坚持差异化、特色化道路不停步。

目前，我们服务个人客户数突破2亿人，小微企业法人客户达90万家。“微粒贷”笔均贷款约8000元，超过70%已结清贷款的利息低于100元，客户中超75%从事非白领服务业，超过80%为大专及以下学历，这些充分体现了我们普惠金融的定位和特色。

创新是品牌发展的核心驱动力。微众银行以科技作为驱动业务发展的核心引擎，利用开源技术，采用分布式架构，是首家建成完全自主可控、支持亿级海量用户和高并发交易的核心系统。

同时，我们在区块链、人工智能、大数据和云计算等关键核心技术的底层算法研究和应用方面开展技术攻关，是首家获得国家高新技术企业认证的商业银行。

如今，微众银行已跻身中国银行业百强。去年，我们获得了国际评级机构穆迪和标普分别给予的“A3”和“BBB+”评级。

疫情防控中，我们迅速推出降率、减费、扩面、提质和保障渠道畅通、开辟绿色通道等举措，将相关政策精准触达最需要金融服务的经济社会末梢。同时切实履行社会责任，向湖北捐款1000万元，展示了互联网银行的担当。

作为“普惠金融的标杆”“金融科技的引领者”“小微服务的探路者”，我们将持续发挥为普罗大众、小微企业发展保驾护航的作用，进一步提升金融服务的覆盖率、可得性、满意度，在全球视野下，打造一个杰出的互联网银行标杆品牌。

《 人民日报 》（ 2020年05月11日 11 版）

(责编：马昌、岳弘彬)